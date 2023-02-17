Еда любви. Известный диетолог назвала продукты повышающие и понижающие либидо

Либидо - это сексуальное влечение, желание какой-либо сексуальной активности. Люди все разные и уровень полового влечения также очень индивидуален. Но есть продукты, которые могут способствовать увеличению сексуального желания, а есть наоборот - "приглушающие" его.
Известный диетолог Оксана Скиталинская на Facebook-странице объяснила, что же должно быть на "тарелке любви".
От уровня гормонов – у мужчин мужских (тестостерон), у женщин – женских (эстрогены). Оба производятся в мужском и женском организме, только в разных количествах. В молодом организме гормоны, обычно, "бушуют", с
возрастом их становится меньше, больше остается места и времени для романтических ужинов при свечах, бокала вина, цветов и прочего.
От наследственности – а точнее, от варианта гена D4: у тех кого он есть или активность его высока, те мачо и молодые волчицы. Но таких гораздо меньше.
От психологического состояния, воспитания, стрессов, тревожности, конфликтов в семье, бессонницы, депрессии и прочего. А также от лекарств (успокаивающих, антидепрессантов, некоторых средств для уменьшения аппетита).
От антропологических свойств – считается, что низкорослые и темноволосые, живущие в теплом климате более "горячие", чем высокие блондины из холодного климата.
Сахар. Переизбыток сладостей ухудшает работу эндокринной системы, отвечающей за синтез половых гормонов. Особенно если есть избыточный вес, тогда производится белок глобулин, который связывает половые гормоны и выводит их из организма, не позволяя выполнять свои функции.
Нездоровый жир, в первую очередь, транс-жиры (конфеты с кремовой начинкой, магазинная выпечка, маргарины, фаст-фуд, блюда с неоднократным разогретым жиром, чипсы, крекеры и прочее. Для синтеза половых гормонов необходимы жиры, в частности холестерин, а трансжиры блокируют этот процесс.
Не готовьте пищу в посуде с поврежденным тефлоновым покрытием: там есть перфтороктановая кислота, блокирующая рецепторы мужских половых гормонов. Это вещество может также содержаться в некоторых пакетах для приготовления попкорна в микроволновке.
Пример здорового блюда от Скиталинской (фото: facebook.com/O.Skytalinska)
Кормите свой микробиом кишечника пребиотиками и пробиотиками. Такую "пищу" любят наши кишечные бактерии, особенно лактобациллы reuteri. Они способствуют синтезу половых гормонов. Поэтому ешьте квашеные овощи каждый день, можете готовить домашний квас и вообще квасить все, на что способна ваша фантазия.
Выбирайте легкоусвояемые нежирные белки – яйца, зрелый сыр, кисломолочные продукты, рыбу, нежирное мясо, морепродукты.
Употребляйте блюда, богатые цинком, потому что цинк нужен для нормальной работы мужских половых желез. Нежирное мясо, печень, какао, яйца, треска.
Не забывайте о витаминах С, Е и омега-3 жирах. Они защищают половые клетки от преждевременного старения. Поэтому ягоды, цитрусовые, напиток из шиповника, петрушка, болгарский перец, капуста свежая (вит С) и различные маслянистые продукты: орехи, семена, морская жирная рыба холодных вод, морепродукты.
Для женщин в возрасте 35-40+ нужны фитогормоны (сыр тофу, клеверные экстракты, соевые эстрогены, и другие продукты), а для мужчин, наоборот, избегать продуктов с эстрогеном.
Заботьтесь о своих сосудах, проверяйте их состояние (проверяйте ЭКГ, липидограмму, ИМТ, объем талии, показатели глюкозы, артериального давления), будьте ежедневно на свежем воздухе, двигайтесь.
Напомним, что нутрициолог объяснила все плюсы масла гхи.
Кроме того, тренер рассказал, какое именно мясо лучше всего есть при похудении.