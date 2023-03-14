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Ее нужно правильно готовить: развенчаны основные мифы о вредности картошки

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Вторник 14 марта 2023 12:51
Ее нужно правильно готовить: развенчаны основные мифы о вредности картошки Фото: Развенчаны основные мифы о картошке (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картофель - это овощ, который многими обвинен "во всех смертных грехах". Считается, что от него полнеют, и вообще он не полезен. Но это не совсем так.

Нутрициолог Снежана Ворошилова в Instagram развенчала основные мифы о картофеле.

Основные мифы о картошке

Первый миф - это то, что картофель очень калориен. На самом деле в 100 граммах овоща всего 77 калорий, а это три раза меньше, чем в таком же количестве хлеба.

Больше всего опасен по жирам - жареный картофель, в нем содержится 276 калорий. Чипсы тоже очень калорийны, в них 576 калорий.

Второй миф - это то, что от картофеля толстеют. Все дело в количестве. Если есть картошку в отварном и запеченном виде, вы никогда не поправитесь. Употребляйте 100-150 граммов продукта за раз, тогда ваш вес не будет увеличиваться.

Третье заблуждение, что в картофеле кроме крахмала нет ничего. В овоще есть калий, микронутриенты и витамин С. Лучший вариант получения витаминов - это запекать картошку.

Четвертое неправильное суждение, что картофель вызывает диабет. Это не так. Все дело в количестве и частоте употребления.

Пятый миф состоит в том, что картофель нельзя есть с мясом. Если вы будете употреблять небольшое количество отварного в мундире картофеля или печеного с белками, ничего плохого не произойдет.

Напомним, что нутрициолог назвала продукты, которые нужно всегда иметь дома.

Кроме того, диетолог назвала суперфуд, который нужно есть всем.

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