Мама Кейт Миддлтон. Что известно о женщине, которая воспитала идеальную принцессу

От рабочего происхождения к успеху в бизнесе

Кэрол Миддлтон родилась 31 января 1955 года в Лондоне. Она происходит из рабочей семьи: ее отец работал строителем, а мать - в ювелирном магазине. Несмотря на скромное происхождение, Кэрол оставалась полной решимости и стремилась обеспечить себе и семье лучшее будущее.

Карьера мамы Кейт началась с работы бортпроводницей в British Airways, где она познакомилась с будущим мужем - Майклом Миддлтоном, который на тот момент работал авиадиспетчером. Общие амбиции и готовность работать позволили паре достичь совместного успеха.

В 1987 году Кэрол создала компанию Party Pieces, которая специализировалась на товарах для вечеринок по каталогам. Бизнес стал набирать обороты и позволил Миддлтонам выйти на новый финансовый уровень, и дать детям образование в частных престижных школах.

Кэрол Миддлтон (фото: Getty Images)

Дети Миддлтонов

В браке Кэрол и Майкла родилось трое детей - Кейт, Пиппа (Филиппа) и Джеймс. Они росли в теплой семейной атмосфере, где всегда чувствовали поддержку и любовь. Родители прививали потомкам семейные ценности и учили их ставить перед собой амбициозные цели, но при этом не зазнаваться и не иметь высокомерия.

Кэрол и сейчас приписывают важную роль в том, что Кейт сумела легко освоиться в высшем обществе - еще до брака с принцем Уильямом. Ее постоянная поддержка помогала дочери сохранять уверенность в себе, особенно во время учебы в университете Сент-Эндрюса, где Кейт и познакомилась с будущим законным партнером.

Когда отношения Уильяма и Кейт стали известны общественности, то Кэрол и в дальнейшем оставалась для своего ребенка опорой, давая своевременные советы и успокаивая ее, когда это было необходимо.

Кэрол Миддлтон и ее муж Майкл (фото: instagram.com/ladymjddleton)

Кейт - часть королевской жизни

После того как Миддлтон присоединилась к королевской семье, влияние Кэрол не уменьшилось - наоборот, оно стало еще важнее. Она поддерживала и поддерживает дочь в важные моменты, помогает справляться с давлением королевских обязанностей и материнства.

Как бабушка принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, мать Кейт также принимает активное участие в воспитании внуков. Она часто помогает дочери и делает все, чтобы ее родные имели обычное счастливое детство, несмотря на свой королевский статус.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Испытания семьи

Несмотря на успех Party Pieces, компания столкнулась с финансовыми трудностями в последние годы. В 2023 году бизнес решили продать, что ознаменовало завершение важного этапа в жизни семьи Миддлтон. Но Кэрол осталась стойкой и сосредоточилась на семье и личной жизни.

Кроме того, присутствие женщины на важных королевских мероприятиях подтверждает ее ключевое значение в жизни Кейт. Она посещает Уимблдон, королевские свадьбы и другие события, всегда оставаясь надежной поддержкой для дочери.

Кэрол Миддлтон и ее дочь Пиппа (фото: instagram.com/ladymjddleton)

Кэрол Миддлтон с сыном Джеймсом (фото: instagram.com/ladymjddleton)

Кэрол Миддлтон сегодня

31 января женщине исполнилось 70 лет, и по этому случаю ее дочь, конечно же, поспешила с теплыми поздравлениями.

Инсайдеры отмечают, что после того, как у Кейт обнаружили онкологию, в марте прошлого года, Кэрол стала еще большей силой и поддержкой для нее.

"В прошлом году она была просто потрясающей. Я виделся с ней несколько раз и постоянно вспоминаю слово "сила". Я представляю ее такой себе пионеркой, которая управляет телегой с винтовкой у ног и тремя детьми позади, отбиваясь от любого врага. По сути, это то, что она делала всю свою жизнь, не так ли?" - делится подробностями один из инсайдеров.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Также Уильям и Кейт часто наведываются к Миддлтонам с детьми и проводят время все вместе, играя в различные игры.

"Кэрол действительно полезная, практичная и невозмутимая мама и бабушка. Вместо того, чтобы спрашивать, что она может сделать, она просто делает это. Она очень проактивна. Когда Уильям вернулся к королевским обязанностям, она выполняла школьные задания, вероятно, делала что-то еще - например, наполняла морозильную камеру любимой едой внуков. Ухаживать за тремя детьми - для нее это не составляло абсолютно никаких проблем, и Кейт могла выдохнуть, зная, что ее мать рядом", - говорит Ингрид, автор книги "Моя мать и я", в которой говорится об отношениях короля с покойной королевой.

Кейт Миддлтон с мужем и детьми (фото: Getty Images)

"Кэрол является как физической, так и эмоциональной поддержкой Кейт Миддлтон. Она создала традиционную семью, поэтому Уильяму так нравилось быть рядом с ними. Когда что-то идет не так, они объединяются под руководством Кэрол. Она является матриархом этой семьи, и все они прислушиваются к ее советам, поскольку очень уважают", - также отмечает автор.

По словам Ингрид, Миддлтон-старшая остается близкой с внуками и Кейт, и, вероятно, часто берет их с собой на отдых. Ведь женщина всегда занимается организацией каникул для семьи - от яхт до горнолыжных курортов.

"Уильям играет огромную роль во всем этом, поскольку он просто обожает Миддлтонов. Они дают ему уютную семейную жизнь, и Диана всегда хотела, чтобы у него это было", - объясняет автор книги.

Кэрол Миддлтон и ее дочь Кэтрин (фото: instagram.com/ladymjddleton)

Поэтому, можно прийти к выводу, что Кэрол Миддлтон - не просто мать будущей королевы, а женщина, которой удалось создать успешный бизнес, воспитать троих достойных детей и всегда оставаться опорой для родных. Ее сила, решительность и преданность оставляют глубокий след не только в жизни Кейт, но и в жизни всех, кто находится рядом.

Несмотря на то, что женщина является довольно непубличной, ее влияние нельзя отрицать. И эта история - своеобразное напоминание о том, что за каждой известной фигурой есть человек, который поддерживает ее в разные моменты.

Кэрол Миддлтон (фото: Getty Images)