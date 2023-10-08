Ее голос и песни меняли людей. Украинцы оплакивают Нину Матвиенко

Невероятная Украинка! Пример Достоинства, таланта, доброты. Незабываемый голос. Вечная память!

Сочувствия… это была песня-душа, зацепившая миллионы душ… вечное уважение

"Мои искренние соболезнования, Тоня… соболезнования всей семье. Держитесь. Светлая память легендарной певице, замечательной маме, человеку, который вдохновлял несколько поколений своим голосом, словом и талантом. Мы будем очень скучать по Нине Митрофановне… мы ее очень любили. Светлая память и пусть ее певческая душа обретет мир и покой у Бога" – написал Павел Табаков.

Ушла в лучшие миры. Пусть ее душе теперь будет легко и просторно. Светлая память человеку Вселенной. Когда она пела, ее голос поднимал души людей к Свете и потоку Добра и Любви. Люди менялись от ее голоса и песен. Второй такой певицы нет. Но остался с нами и для нас ее Голос.

"Пришла новость, что полетела в Вечность Нина Матвиенко. Стоит ли перечислять все ее заслуги перед украинской песней? Мой отец называл ее "Душа украинской песни". И в свое время когда все боялись сказать слово "Украина", Нина пела "Ой Роду наш красный" на правительственных концертах. И это тоже легло духовными камешками в стену грядущей Независимой Украины", - написала Громовица Бердник.

Цветок души. Символ и голос Украины. Низкий поклон.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com)

Слушая пение вашей мамы, всегда становилось уютнее и спокойнее. Сил всей семье пережить это горе.

"Мама умерла", – написала Тоня Матвиенко. Я последние месяцы боялась увидеть это сообщение. Душа Нины Матвиенко улетела в засветы. Нина Митрофановна была солью нашей земли. Легенда. Берегиня песни. Знала множество народных песен. Берегла память своего Рода. Чувствовала мир тонко, а словом могла лечить и рубить до боли. Она называла меня дочкой и заставляла петь: "Ты должна петь всегда и везде, где есть возможность!" Ее голосом для меня звучит Украина. И я еще не могу думать о Нине Матвиенко в прошлом. Светлая память, дорогая… Пусть Ваш цветок-душа поет в ангельском хоре. Тоня, Арсен сочувствую и обнимаю. Сочувствую всем нам", - пишет Анжелика Рудницкая.

Она так верила и ждала победы. Тоня, держитесь, Ваша мама добрый и искренний человек! Она оставила за собой историю и самые лучшие воспоминания!

"Грустная весть. Улетел в вечность Человек-легенда, хранительница украинской песни - Нина Митрофановна Матвиенко. Ваше присутствие для меня было очень важным и вдохновляющим. Мы вместе с Вами колядовали. А еще много общих съемок, веселые разговоры и искренние советы. С Вами было легко и интересно. Спасибо Вам за все. Спасибо за невероятный вклад в украинскую культуру. Почивайте с миром. Вы навсегда в нашем сердце", - написала Ирина Федишин.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Ирина Федишин)

Это был невероятно талантливый, очень светлый, жизнерадостный и искренний Человек.

Спасибо, Нина Митрофановна, за Ваши душевные песни. Не раз с Вами встречались. Помню, как Вы были у нас в гостях во Львове. Как мы на кухне пили кофе, и для меня это было что-то нереальное.

"Умерла Нина Матвиенко. Народная артистка Украины, Герой Украины, лауреат Шевченковской премии. Берегиня украинской песни, абсолютно уникальная, светлая, мудрая и добрая женщина. Нина хранила, пропагандировала, держала песенное небо Украины. Моя подруга, моя поддержка и ориентир. Светлая память тебе, моя дорогая Нина. Вечная память. Будешь петь с ангелами теперь, с ними тебе будет легче, чем с людьми", - написала Оксана Муха.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Оксана Муха)

Искренние соболезнования. Ее голос из сердца, такого больше нет, один на столетие. Вечная память, и благодарим за творчество, за каждую песню.

Душа Украины… большая потеря для семьи и всего народа.

Болезненная весть для всей Украины. Искренние соболезнования от нашей семьи. Царство Небесное! С детства в моем сердце, твоя Мама есть и будет светлым образом настоящей хранительницы семьи и лидером украинской культуры. Светлая память.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com)

"Нас снова покинул человек-эпоха. Имел честь разговаривать с Ниной Митрофановной. Кто хотя бы раз имел возможность поговорить с ней или обнять, тот все сейчас понимает о ней. Нина Матвиенко делала наш мир лучше. Необычайно скромна, но тверда в своей любви к Украине и всему украинскому", - написал мэр Львова Андрей Садовый.

Самые искренние соболезнования, большая потеря, потому что не стало хранительницы Украинской песни. Вечная, светлая память.

Царство небесное и светлая память о Нине Матвиенко, соловьином голосе нашего народа. Родным искренние соболезнования.

''Терновая роза'' и ''Летела кукушка'' - мои любимые украинские песни. В какой-то момент я выучила весь репертуар ''Золотых ключей'', потому что более чистой и украинской песни - нечего было и искать. Это любовь от первых ''Диких гусей'' и волшебной мелодии скрипача, заблудившегося в роще. Особый катарсис от украинского кино чувствовала каждый раз, когда в нем начинала петь Нина Матвиенко. Емильчинщина будет навсегда звучать голосом своей птички. Горько, когда землю покидает такой талант. Счастье, что он бессмертен. Вечная Слава и любовь невероятной певице", – написала Юлия Кашпуренко.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com)

"Когда-то в детстве бабушка смотря телевидение сказала, что она наша. Все не наше, а она наша. Потом я в детстве поехала в другой город, чтобы заказать на день рождения бабушки именно ее песню. А потом мы смотрели как поздравляли мою бабушку по телевидению, пела Нина Митрофановна и вместе рыдали у телевизора. Так я выразила свою любовь. А бабушка это поняла. Это символ. Мой символ. Нина Митрофановна это символ. Она цветок Душа", - пишет Katya Chilly

"Не стало Нины Матвиенко, за два дня до ее 76-летия… Золотой голос Украины. Кроткий и вместе с тем такой пронзительный. Нина Митрофановна много делала для популяризации украинского - пением, участием в фильмах, стихами, мировыми гастролями, которые знакомили мир с украинскими песнями и самобытностью нашей культуры. Помню, как в 2016 году в сессионном зале Киевсовета, после получения звания "Почетный гражданин Киева", Нина Митрофановна спела песню Квитки Цисык "Где ты теперь"... С начала полномасштабной войны Нина Матвиенко участвовала в благотворительных акциях, концертах, где собирали средства нашим защитникам. Теперь она навсегда с нами в своих песнях. Светлая память светлому человеку!" - написал мэр Киева Виталий Кличко.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Виталий Кличко)

"Нино Митрофановна, плачу, как плакал, когда вы пели. Солнце и голос нации, который я счастлив, что знал Вас, что слышал ваше пение в жизни, на сцене и за столом. Ваши бесконечные истории о детстве Насти. Люблю вас всем сердцем. Благодарю вас за ваш талант, пусть Господь вас обнимет", - написал Потап.

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"Сегодня не стало легендарного, невероятного и светлого человека - Народной артистки Украины Нины Матвиенко! Цветок душа, навсегда останется в наших сердцах! Светлая память вам, великая артистка! И благодарим за все, что вы сделали для украинской песни!" – пишет Юрий Горбунов.

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