"Им не страшно". Медсестра хосписа рассказала, что люди видят перед смертью

Что видят люди перед смертью

К тому же, умершие родственники и друзья часто говорят им утешительные слова, вроде "мы

За сколько времени до смерти люди начинают что-либо видеть?

Макфеден отмечает, что большинству людей "это нравится, их это очень утешает, им не страшно".

Она не может это объяснить, однако "такое происходит постоянно".