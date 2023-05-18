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"Им не страшно". Медсестра хосписа рассказала, что люди видят перед смертью

Что люди видят перед смертью (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Смерть - это прекращение жизнедеятельности организма. В последние минуты жизни люди часто видят какие-то конкретные вещи, например, близких или друзей.

О том, что люди видят перед смертью и как они реагируют на это, рассказала медсестра одного из британских хосписов Джули Макфадден изданию Mirror.

Что видят люди перед смертью

К тому же, умершие родственники и друзья часто говорят им утешительные слова, вроде "мы

За сколько времени до смерти люди начинают что-либо видеть?

Макфеден отмечает, что большинству людей "это нравится, их это очень утешает, им не страшно".

Она не может это объяснить, однако "такое происходит постоянно".

Раньше мы писали о том, что у девочки голова увеличилась втрое из-за редкой болезни.

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