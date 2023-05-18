"Им не страшно". Медсестра хосписа рассказала, что люди видят перед смертью

Смерть - это прекращение жизнедеятельности организма. В последние минуты жизни люди часто видят какие-то конкретные вещи, например, близких или друзей.
О том, что люди видят перед смертью и как они реагируют на это, рассказала медсестра одного из британских хосписов Джули Макфадден изданию Mirror.
К тому же, умершие родственники и друзья часто говорят им утешительные слова, вроде "мы
Макфеден отмечает, что большинству людей "это нравится, их это очень утешает, им не страшно".
Она не может это объяснить, однако "такое происходит постоянно".
Раньше мы писали о том, что у девочки голова увеличилась втрое из-за редкой болезни.