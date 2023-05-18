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"Їм не страшно". Медсестра хоспісу розповіла, що люди бачать перед смертю

Що люди бачать перед смертю (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Смерть - це припинення життєдіяльності організму. В останні хвилини життя люди часто бачать якісь конкретні речі, наприклад близьких чи друзів.

Про те, що люди бачать перед смертю і як вони на це реагують, розповіла медсестра одного з британських хоспісів Джулі Макфадден виданню Mirror.

Що бачать люди перед смертю

До цього ж, померлі родичі та друзі часто кажуть їм втішні слова, на кшталт "м

За скільки часу до смерті люди починають щось бачити?

Джулі.

Макфеден зазначає, що більшості людям "це подобається, їх це дуже втішає, їм не страшно".

Вона не може це пояснити, проте "таке відбувається постійно".

Раніше ми писали про те, що у дівчинки голова збільшилася втричі через рідкісну хворобу.

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