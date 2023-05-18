"Їм не страшно". Медсестра хоспісу розповіла, що люди бачать перед смертю

Смерть - це припинення життєдіяльності організму. В останні хвилини життя люди часто бачать якісь конкретні речі, наприклад близьких чи друзів.
Про те, що люди бачать перед смертю і як вони на це реагують, розповіла медсестра одного з британських хоспісів Джулі Макфадден виданню Mirror.
До цього ж, померлі родичі та друзі часто кажуть їм втішні слова, на кшталт "м
Джулі.
Макфеден зазначає, що більшості людям "це подобається, їх це дуже втішає, їм не страшно".
Вона не може це пояснити, проте "таке відбувається постійно".
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