"Їм не страшно". Медсестра хоспісу розповіла, що люди бачать перед смертю

Що бачать люди перед смертю

До цього ж, померлі родичі та друзі часто кажуть їм втішні слова, на кшталт "м

За скільки часу до смерті люди починають щось бачити?

Джулі.

Макфеден зазначає, що більшості людям "це подобається, їх це дуже втішає, їм не страшно".

Вона не може це пояснити, проте "таке відбувається постійно".