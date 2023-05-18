"Им не страшно". Медсестра хосписа рассказала, что люди видят перед смертью

Смерть - это прекращение жизнедеятельности организма. В последние минуты жизни люди часто видят какие-то конкретные вещи, например, близких или друзей.

О том, что люди видят перед смертью и как они реагируют на это, рассказала медсестра одного из британских хосписов Джули Макфадден изданию Mirror.

Что видят люди перед смертью

Из-за своей работы Джули часто сталкивается со смертью, а уход за пациентами в хосписе сосредоточен на помощи неизлечимо больным уменьшить их боль и страдания.

По ее словам, умирающие пациенты "часто видят духов, ангелов, мертвых друзей, родственников и даже домашних животных".

К тому же, умершие родственники и друзья часто говорят им утешительные слова, вроде "мы скоро придем за тобой" или "не волнуйся, мы тебе поможем".

"Это случается так часто, что мы добавляем это в наши учебные материалы (т.е. документы), которые мы даем пациентам и их родным, чтобы они понимали, что происходит. Однако мы не знаем, почему так происходит, и не можем это объяснить", - говорит медсестра.

Медсестра хосписа рассказала, что люди видят перед смертью (фото: Freepik)

За сколько времени до смерти люди начинают что-либо видеть?

"Обычно это происходит примерно за месяц до смерти пациента. Они могут видеть подобные вещи во сне или физически, то есть наяву. Иногда даже спрашивают нас: "Вы видите то, что я вижу?", - рассказывает Джули.

Макфеден отмечает, что большинству людей "это нравится, их это очень утешает, им не страшно".

Она не может это объяснить, однако "такое происходит постоянно".

Джули не считает это галлюцинацией, поскольку "пациенты обычно достаточно внимательны и ориентированы".