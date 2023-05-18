"Їм не страшно". Медсестра хоспісу розповіла, що люди бачать перед смертю

Смерть - це припинення життєдіяльності організму. В останні хвилини життя люди часто бачать якісь конкретні речі, наприклад близьких чи друзів.

Про те, що люди бачать перед смертю і як вони на це реагують, розповіла медсестра одного з британських хоспісів Джулі Макфадден виданню Mirror.

Що бачать люди перед смертю

Через свою роботу Джулі часто стикається зі смертю, а догляд за пацієнтами у хоспісі спрямований на допомогу невиліковно хворим зменшити їхній біль і страждання.

За її словами, пацієнти, які помирають, "часто бачать духів, ангелів, мертвих друзів, родичів і навіть домашніх тварин".

До цього ж, померлі родичі та друзі часто кажуть їм втішні слова, на кшталт "м и незабаром прийдемо за тобою" чи "не хвилюйся, ми тобі допоможемо".

"Це трапляється так часто, що ми додаємо це в наші навчальні матеріали (тобто документи), які ми даємо пацієнтам та їхнім рідним, щоб вони розуміли, що відбувається. Однак, ми не знаємо, чому так стається, і не можемо це пояснити", - каже медсестра.

Медсестра хоспісу розповіла, що люди бачать перед смертю (фото: Freepik)

За скільки часу до смерті люди починають щось бачити?

"Зазвичай це відбувається приблизно за місяць до смерті пацієнта. Вони можуть бачити подібні речі уві сні або фізично, тобто наяву. Іноді навіть запитують нас: "Ви бачите те, що я бачу?", - розповідає Джулі.

Макфеден зазначає, що більшості людям "це подобається, їх це дуже втішає, їм не страшно".

Вона не може це пояснити, проте "таке відбувається постійно".

Джулі не вважає це галюцинацією, оскільки "пацієнти зазвичай досить уважні та орієнтовані".