"Им нужна наша кровь". Историк объяснил, почему россияне воруют наших детей

Около 4 000 украинских приемных детей оказались на временно оккупированных территориях или были насильственно депортированы на территорию РФ. Такие данные приводит украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. При этом за время полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 388 детей, вывезенных в Россию.

О том, почему россияне вывозят с оккупированных территорий украинских детей, объяснил историк и военный Александр Алферов в эксклюзивном интервью РБК-Украина (проект Styler).

Почему россияне воруют наших детей

"России не хватает населения на востоке, в Сибири. Там есть малые народности, которые нужно растворять. И лучше всего это делать теми, у кого забирают его память. Поэтому наши мариупольцы оказываются в "поселке Врангеля" за 8 тыс. км", - говорит историк.

Он добавляет, что это практика с царских времен, когда людей просто отправляли в ссылку.

"Это было выгодно. От таких людей здесь уже не было опасности, а в Сибири они полезны. Россияне будут воровать наших детей, потому что им нужна наша кровь. Без нее они не могут справиться с этими территориями", - объясняет военный.

Украина должна создать качественные каналы и мультики для детей

"У нас должна быть от политиков возможность бюджетирования и создания продукта, который описывал бы нашу историю, потому что у нас огромная историческая каша. Нам нужно сделать "вкусный" государственный продукт - украинские мультики, каналы Tik-Tok, You Tube, Instagram. Надо начинать с детей. Нужно снимать классные исторические фильмы. Вот недавно вышел "Довбуш" - суперклассное кино", - говорит Алферов.

Также он отмечает, что детям в школах нужно преподавать историю, основанную на героях, а вот предатели должны уйти в забвение.

"Пока наши дети сейчас слышат эти ракеты, то надо им давать и продукт. Давайте пожалеем наше будущее, потому что наши потомки увидят историю не очень хорошую - будут читать о ватниках, 5-й колонне, гражданах, ставших сепаратистами", - заявляет историк.