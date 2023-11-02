Их осталось всего 5. В мире может полностью исчезнуть редкостный вид птиц

Крошечные птички акикики - медоносы, которые обитают в прохладных и пышных горах Кауаи. Многие годы птицы отлично себя чувствовали в этой местности. Но повышение температуры из-за изменения климата наводнило места обитания этих птиц малярийными комарами. И это привело к катастрофическим последствиям.

"Популяция резко упала за последние 15-20 лет, поскольку климат изменился, а комары поднимаются все выше и выше", - рассказала менеджер по охране дикой природы Гавайской программы сохранения лесных птиц Ханна Бейли.

Не имея устойчивости к болезням, которые переносят эти комары, птицы становятся жертвами птичьей малярии, которая "почти всегда смертельна для большинства взрослых мелких медоносов".

Защитники природы наращивают усилия по спасению этого вида от вымирания, создавая страховую популяцию в центрах охраны птиц на островах Кауаи и Мауи.

"Наша миссия - предоставить безопасное убежище популяциям видов, находящихся под угрозой, чтобы, когда окружающая среда будет подходящей для их выживания в долгосрочной перспективе, мы смогли их повторно выпустить", - добавляет Бейли.

Редкостная птичка акикики (фото: Альянс дикой природы зоопарка Сан-Диего)

Совсем недавно ее команда оставила надежду поймать хотя бы несколько птиц и доставить их в безопасное место. Сейчас они сосредоточились на сборе не вылупившихся яиц.

Каждый сезон гнездования команда направляется на горные плато Кауаи и обыскивает верхушки деревьев с помощью камеры, установленной на длинном шесте. Этим летом команда успешно спасла 10 яиц, которые переместили в инкубатор и доставили в Центр охраны птиц.

Сейчас под присмотром специалистов в Центре находится примерно 50 акикики - от детенышей до взрослых птиц. Спасенные особи будут жить в специальных вольерах с имитацией естественной среды обитания.

Там они будут защищены от комаров, а взаимодействие с людьми очень ограничено. Как только угроза птичьей малярии будет устранена, птиц выпустят на волю.

Птичья малярия ставит под угрозу выживание не только акикики, а и другим исчезающим видам лесных птиц. На Гавайях существовало более 50 видов медоносов, певчих птиц, питающихся нектаром и насекомыми. Сейчас из осталось всего 17, так как многие популяции были уничтожены болезнями, переносимыми комарами.