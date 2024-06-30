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Уезжаете в отпуск, а цветы некому поливать? Этот проверенный метод станет вашим спасением

Умный полив для комнатных растений (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Летом, в сезон отпусков, многие люди уезжают на отдых. Однако частая проблема путешествий - полив цветов. "Вазоны" могут попросту погибнуть, если останутся без воды. Однако существует простой и проверенный временем метод, который спасет ваши растения, пока вас не будет дома.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), "хаком" для полива растений на своей странице в Instagram поделился блогер-садовод Саймон Эйкрейд.

Как сделать "умный полив" для комнатных растений

Садовод рассказал о древнем средиземноморском методе полива, который действительно эффективен. Он обеспечит цветы и "вазоны" регулярным орошением, при этом растения не будут "киснуть" в воде, а получат именно столько воды, сколько им нужно. 

Для этого вам понадобится простой терракотовый горшок и пробка от винной бутылки. Просто сделайте следующее:

  • обрежьте пробку так, чтобы она входила в нижнее отверстие горшка, но при этом могла пропускать немного воды
  • вставьте пробку в горшок
  • поместите горшок в вазон с растением, чтобы он был немного погружен в землю
  • налейте в него воду и накройте его крышкой или чем-то плоским, чтобы жидкость не испарилась.

Благодаря хитрой конструкции "лейки" ваши цветы будут понемногу получать воду, что убережет их от гибели.  Этот метод можно использовать и для уличных растений, которые стоят у вашего дома в больших горшках. 

 

Полив терракотовым горшком можно применять не только если вам нужно уезжать. Даже если вы можете регулярно орошать растения, попробуйте именно такой метод, ведь у него есть огромное преимущество.

Все дело в том, что вода из горшка поступает сразу в почву, а не на ее поверхность. Благодаря этому корни получают больше жидкости, что дает им возможность становиться крепче.

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