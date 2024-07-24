"Яремчук: Несравненный мир красоты": 10 причин посмотреть фильм про легендарного артиста

Причина 1

Узнать историю жизни Назария Яремчука - одного из основателей украинской эстрады. От утраты родителей в детстве и воспитания в интернате до всесоюзной славы и статуса легенды.

Причина 2

Увидеть, как зародился легендарный ВИА "Смеричка", солистами которого были Назарий Яремук и Василий Зинкевич. Композитором ВИА был Владимир Ивасюк, а художественным руководителем - Левко Дуткивский.

Причина 3

Услышать историю о культовой Вижнице, куда на дискотеки съезжалась молодежь с Буковины, Ивано-Франковской и Львовской областей. Также посмотреть архивные кадры самой Вижницы, Черновцов и Карпат, и сравнить с сегодняшней картинкой.

Причина 4

Услышать эксклюзивные истории от супруги артиста Дарьи и дочери Марии, коллег, участников "Смерички", а также ознакомиться с исследованием его культурного вклада музыкальными экспертами.

Причина 5

Узнать о становлении украинской музыкальной сцены 1970-80-х годов. Кроме "Смерички", можно услышать о таких популярных в то время ВИА как "Водограй" и "Свитязь".

Причина 6

Услышать историю как впервые на всесоюзном песенном конкурсе прозвучала победная украинская песня А потом и в следующем году!

В 1971 году на конкурсе победила песня "Червона рута" в исполнении Назария Яремчука, Василия Зинкевича и Владимира Ивасюка. А в 1972 году - "Водограй" в исполнении Яремчука и Мирославы Ежеленко. Автором обеих песен был Ивасюк.

Причина 7

Увидеть, как снимали первый украинский мюзикл "Червона рута". В картине карпатскую девушку Оксану сыграла София Ротару, молодого шахтера Бориса - Василий Зинкевич. Песни Владимира Ивасюка и других авторов исполнили Зинкевич и Назарий Яремчук.

Причина 8

Узнать о политических преследованиях КГБ и попытках вербовать Назария Яремчука и всех участников "Смерички". А кроме этого - о попытках подкупить "квартирами без очереди" и "званием".

Причина 9

Узнать подробности выступления ВИА "Смеричка" в Чернобыле перед ликвидаторами аварии на АЭС, а также последствия этих визитов для одного из членов команды коллектива и аппаратуры для выступления.

Причина 10

Впервые услышать отрывки из личных дневников Назария Яремчука, которые звучат закадровым голосом. Кроме того, Яремчук собирал целый эпистолярий - свои дневники и все письма от фанатов.

Добавим, что "Яремчук: Несравненный мир красоты" сняла студия KNIFE! Films - создатели сериалов "Эпизоды" и "Вспышка". Режиссером фильма стал Артем Григорян, а продюсером Максим Сердюк.

Также отметим, что саундтрек к фильму написал Михаил Клименко из киевской неосоул-группы ADAM.