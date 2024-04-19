"Какая вам еще нужна мотивация?" Доброволец из ГУР МО "наехал" на уклонистов

Игорь Янков объяснил, что он сейчас воюет за гражданских, за землю, которую враг не может забрать, за Украину - "у нас есть общий с Белоруссией враг - это Россия".

Он добавил, что не понимает, какая необходима дополнительная мотивация украинцам, чтобы идти и защищать родную страну и своих близких.

"Я не понимаю, какая должна быть мотивация мальчикам идти на войну. Я называю их мальчиками, потому что для них нужна мотивация, почему нужно идти защищать свою семью и землю. Я не говорю, что нужно отправлять на войну в 18-19 лет, нужно давать патриотическое воспитание, боевую, медицинскую подготовку, это все должно быть на воспитании детей, должно быть в школе", - подчеркнул Янки.

По словам добровольца, каждый должен уметь пользоваться оружием и выполнять ту работу, которая необходима.

"Каждый должен справляться с оружием, каждый должен все знать, и возможно из этих ребят будут мотивированы военные. Я бы предложил вести оборону городов, где будет служба в армии, специальные подразделения, которые защищают, готовят оборонные рубежи. Если придет враг, каждый будет знать, что делать. Я знаю много молодых ребят, которые отлично выполняют задания. Чем парни отличаются от тех, кому 23, и кому 27, я не понимаю", - объяснил военный.

Игорь высказал мнение, что призывной возраст должен начинаться с 20 лет, а уклонистам нужно максимально ухудшить жизнь.

"Я бы сделал призывной возраст с 20 лет, я бы улучшил жизнь военных и ухудшил жизнь уклонистам. Мы не должны придумывать второстепенные мотивации, я говорю, как белорусский доброволец, а это ваша семья, земля, это ваши дома, какая еще нужна мотивация? Идите в ВСУ, выходите из-под маминой юбки, найдете там отличный коллектив, кружки по интересам, вас будут кормить", - подчеркнул доброволец.

Он также дал совет о том, как уже сейчас мужчины могут готовиться к службе в ВСУ.

"Если у вас есть свободное время, вы знаете, что пойдете служить в армию, если знаете, что будете на войне, через год уйдете на фронт, изучайте, ходите на стрельбище, изучайте медицину. Изучайте тактику, читайте книги, готовьте себя как профессионального военного. В это время можете подготовить личное снаряжение. Я знаю, что выдают хорошее снаряжение, но мы собираем свое сами, вы же знаете, что это ваша защита, чтобы ни на кого не надеяться", - советует Янков.