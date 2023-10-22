"Как звали жену Марка Вовчка?" 7 детских вопросов, на которые затрудняются ответить взрослые
Существует множество вопросов, которые кажутся элементарными, ведь в школе это проходил каждый, но ответов люди на них не находят.
РБК-Украина (проект Styler) проанализировало Instagram-страницу блогера Марии Панкив и выделило 8 вопросов, на которые прохожие украинцы затрудняются ответить правильно.
Как звали жену Марка Вовчка?
Вопросы из школьной программы, ведь произведения этой писательницы все точно изучали.
Самые распространенные ответы:
- он гей
- он был как Султан и имел 10 жен
- ему не нравились женщины
- кто такой Марко Вовчок?
Что светит, но не греет?
На этот вопрос украинцы отвечают более разнообразно:
- лампочка
- любовь на расстоянии
- светофор
- фары от машины
- месяц
- глаза кота.
Почему трава зеленая?
Этот вопрос собрал наибольшее количество оригинальных ответов от украинцев и правильный все же прозвучал.
- на нее светит ультрафиолет
- такой Боженька ее создал
- что-то искусственное добавили
- потому что такая природа
- потому что в ней есть хлорофилл - и это правильный ответ.
Крупнейший орган человека
На этот вопрос люди также отвечают разнообразно
- мозг
- руки
- печень
- легкие
- почки
- кожа - и вот это является правильным ответом.
Сколько океанов существует?
Украинцы называют разные цифры, от 5 до 9, но когда блогерша попросила перечислить их названия, все начали теряться.
Как зовут жену верблюда?
На этот смешной вопрос люди отвечают с юмором:
- может Люда
- Верблюдка
- Верблюдица
Сколько областей в Украине?
Также вопрос по школьной программе, которую проходили все. Но ответить смогли не все
- 9
- 36
- 12
- 23
- Но большинство опрошенных отвечают, что у Украины есть 24 области и Автономная Республика Крым.
Как зовут Лесю Украинку?
Еще один вопрос, который кажется элементарным, но на него не все смогли дать правильный ответ
- Леся
- Елена
- Лина Костенко
- ой, я плохо учился
- Олеся
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