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"Как звали жену Марка Вовчка?" 7 детских вопросов, на которые затрудняются ответить взрослые

Воскресенье 22 октября 2023 12:41
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"Как звали жену Марка Вовчка?" 7 детских вопросов, на которые затрудняются ответить взрослые Вопросы, на которые украинцы не могут ответить (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Существует множество вопросов, которые кажутся элементарными, ведь в школе это проходил каждый, но ответов люди на них не находят.

РБК-Украина (проект Styler) проанализировало Instagram-страницу блогера Марии Панкив и выделило 8 вопросов, на которые прохожие украинцы затрудняются ответить правильно.

Как звали жену Марка Вовчка?

Вопросы из школьной программы, ведь произведения этой писательницы все точно изучали.

Самые распространенные ответы:

  • он гей
  • он был как Султан и имел 10 жен
  • ему не нравились женщины
  • кто такой Марко Вовчок?

Что светит, но не греет?

На этот вопрос украинцы отвечают более разнообразно:

  • лампочка
  • любовь на расстоянии
  • светофор
  • фары от машины
  • месяц
  • глаза кота.

Почему трава зеленая?

Этот вопрос собрал наибольшее количество оригинальных ответов от украинцев и правильный все же прозвучал.

  • на нее светит ультрафиолет
  • такой Боженька ее создал
  • что-то искусственное добавили
  • потому что такая природа
  • потому что в ней есть хлорофилл - и это правильный ответ.

Крупнейший орган человека

На этот вопрос люди также отвечают разнообразно

  • мозг
  • руки
  • печень
  • легкие
  • почки
  • кожа - и вот это является правильным ответом.

Сколько океанов существует?

Украинцы называют разные цифры, от 5 до 9, но когда блогерша попросила перечислить их названия, все начали теряться.

Как зовут жену верблюда?

На этот смешной вопрос люди отвечают с юмором:

  • может Люда
  • Верблюдка
  • Верблюдица

Сколько областей в Украине?

Также вопрос по школьной программе, которую проходили все. Но ответить смогли не все

  • 9
  • 36
  • 12
  • 23
  • Но большинство опрошенных отвечают, что у Украины есть 24 области и Автономная Республика Крым.

Как зовут Лесю Украинку?

Еще один вопрос, который кажется элементарным, но на него не все смогли дать правильный ответ

  • Леся
  • Елена
  • Лина Костенко
  • ой, я плохо учился
  • Олеся

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Леся Украинка