RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Как заняться сексом". Почему этот фильм всех поразил и как его посмотреть в Украине

Кадр из фильма "Как заняться сексом"
Автор: Юлия Любченко

30 ноября в украинский прокат выходит фильм с провокативным названием "Как заняться сексом" Молли Мэннинг Уокер. Это режиссерский полнометражный дебют британки и сразу почетная награда "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.

В преддверии украинской премьеры РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, за что фильм победил и почему он стоит внимания зрителей и зрительниц.

О чем фильм "Как заняться сексом"

Это история трех подруг, которые отправляются на отрывные каникулы в Грецию. Здесь они планируют развлечься, прежде чем погрузятся в университетскую жизнь.

Главная героиня Тара (Миа Маккенна-Брюс), единственная девственница среди трех девушек, решительно стремится это исправить.

Но это путешествие будет не так беззаботно, как оно надеется.

 

За что восхваляют фильм

"Особый взгляд" - вторая по значимости программа в Каннах. Она имеет целью показывать "нетипичные" для основного фестивального конкурса фильмов. Здесь можно увидеть новые имена и как открываются будущие звезды.

Так случилось и с актрисами, сыгравшими в фильме "Как заняться сексом", которых критики уже окрестили "самыми перспективными молодыми талантами".

Фильм собрал много одобрительных отзывов международной печати. Например, Vogue назвали его "мощным, ярким и звездным", Vox - "чрезвычайно уверенным", The Guardian - "Ярким", а The Hollywood Reporter - "потрясающим".

Еще одним фактором, который мог сработать на победу, стало участие режиссера в Каннском кинофестивале с ее прошлой работой.

В 2020 году Мэннинг Уокер впервые попала в Канны - на Неделю критики со своим коротким метром "Спасибо, хорошо, а вы?".

Она также известна своими рекламными роликами для модных брендов Gucci, Dior, Diesel и музыкальными клипами A$AP ROCKY.

Раньше мы рассказывали о самых ожидаемых кинопремьерах декабря, которые покорят ваши сердца.

Также читайте наш материал о 10 лучших мультфильмах с новогодней атмосферой.

Читайте РБК-Украина в Google News
фільмиактори