"Как заняться сексом". Почему этот фильм всех поразил и как его посмотреть в Украине

О чем фильм "Как заняться сексом"

Это история трех подруг, которые отправляются на отрывные каникулы в Грецию. Здесь они планируют развлечься, прежде чем погрузятся в университетскую жизнь.

Главная героиня Тара (Миа Маккенна-Брюс), единственная девственница среди трех девушек, решительно стремится это исправить.

Но это путешествие будет не так беззаботно, как оно надеется.

За что восхваляют фильм

"Особый взгляд" - вторая по значимости программа в Каннах. Она имеет целью показывать "нетипичные" для основного фестивального конкурса фильмов. Здесь можно увидеть новые имена и как открываются будущие звезды.

Так случилось и с актрисами, сыгравшими в фильме "Как заняться сексом", которых критики уже окрестили "самыми перспективными молодыми талантами".

Фильм собрал много одобрительных отзывов международной печати. Например, Vogue назвали его "мощным, ярким и звездным", Vox - "чрезвычайно уверенным", The Guardian - "Ярким", а The Hollywood Reporter - "потрясающим".

Еще одним фактором, который мог сработать на победу, стало участие режиссера в Каннском кинофестивале с ее прошлой работой.

В 2020 году Мэннинг Уокер впервые попала в Канны - на Неделю критики со своим коротким метром "Спасибо, хорошо, а вы?".

Она также известна своими рекламными роликами для модных брендов Gucci, Dior, Diesel и музыкальными клипами A$AP ROCKY.