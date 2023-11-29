"Як зайнятися сексом". Чому цей фільм усіх вразив і як його подивитися в Україні

Про що фільм "Як зайнятися сексом"

Це історія трьох подруг, які вирушають на відривні канікули у Грецію. Тут вони планують розважитися, перш ніж поринуть в університетське життя.

Головна героїня Тара (Міа Маккенна-Брюс), єдина незаймана серед трьох дівчат, рішуче прагне це виправити.

Але ця подорож буде не така безтурботна, як вона сподівається.

За що вихваляють фільм

"Особливий погляд" - друга за значимістю програма в Каннах. Вона має на меті показувати "нетипові" для основного фестивального конкурсу фільмів. Тут можна побачити нові імена та як відкриваються майбутні зірки.

Так сталося і з акторками, які зіграли у фільмі "Як зайнятися сексом", яких критики вже охрестили "найперспективнішими молодими талантами".

Фільм зібрав багато схвальних відгуків міжнародної преси. Наприклад, Vogue назвали його "потужним, яскравим і зірковим", Vox - "надзвичайно впевненим", The Guardian - "Яскравим", а The Hollywood Reporter - "приголомшливим".

Ще одним фактором, який міг спрацювати на перемогу, стала участь режисерки в Каннському кінофестивалі з її минулою роботою.

У 2020 році Меннінг Вокер вперше потрапила в Канни - на Тиждень критики зі своїм коротким метром "Дякую, добре, а ви?".

Вона також відома своїми рекламними роликами для модних брендів Gucci, Dior, Diesel та музичними кліпами для A$AP ROCKY.