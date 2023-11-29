"Як зайнятися сексом". Чому цей фільм усіх вразив і як його подивитися в Україні

30 листопада в український прокат виходить фільм з провокативною назвою "Як зайнятися сексом" Моллі Меннінг Вокер. Це режисерський повнометражний дебют британки і одразу почесна нагорода "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі.
Напередодні української премʼєри РБК-Україна (проект Styler) розповідає, за що фільм переміг та чому він вартий уваги глядачів та глядачок.
Це історія трьох подруг, які вирушають на відривні канікули у Грецію. Тут вони планують розважитися, перш ніж поринуть в університетське життя.
Головна героїня Тара (Міа Маккенна-Брюс), єдина незаймана серед трьох дівчат, рішуче прагне це виправити.
Але ця подорож буде не така безтурботна, як вона сподівається.
"Особливий погляд" - друга за значимістю програма в Каннах. Вона має на меті показувати "нетипові" для основного фестивального конкурсу фільмів. Тут можна побачити нові імена та як відкриваються майбутні зірки.
Так сталося і з акторками, які зіграли у фільмі "Як зайнятися сексом", яких критики вже охрестили "найперспективнішими молодими талантами".
Фільм зібрав багато схвальних відгуків міжнародної преси. Наприклад, Vogue назвали його "потужним, яскравим і зірковим", Vox - "надзвичайно впевненим", The Guardian - "Яскравим", а The Hollywood Reporter - "приголомшливим".
Ще одним фактором, який міг спрацювати на перемогу, стала участь режисерки в Каннському кінофестивалі з її минулою роботою.
У 2020 році Меннінг Вокер вперше потрапила в Канни - на Тиждень критики зі своїм коротким метром "Дякую, добре, а ви?".
Вона також відома своїми рекламними роликами для модних брендів Gucci, Dior, Diesel та музичними кліпами для A$AP ROCKY.
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