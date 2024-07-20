"Как кот на сметану": Огневич рассказала о встрече с Бандерасом

Огневич встретилась с Бандерасом

7 лет назад певица выступила в роли звездной репортерши шоу "Світське життя". И она общалась с известными персонами на Каннском кинофестивале.

На ковровой дорожке Огневич увидела Бандераса. Она очень хотела взять у него интервью и призналась, что смотрела на него "как кот на сметану". Впрочем, поначалу актер ее не заметил. И когда артистка поняла, что может упустить шанс пообщаться с Антонио, то решила эффектно привлечь его внимание.

"Я начала его звать и петь его песню. И он дал мне интервью. Тот самый Антонио Бандерас, который был для меня секс-символом в школе", - призналась Злата.

Огневич вспомнила встречу с Бандерасом (скриншот)

Но это событие запомнилось певице не только разговором с актером. Дело в том, что на фестивале журналисты буквально дрались за внимание звезд.

"Мне наступали на ноги, били, толкали, кусали, пытались опустить микрофон. Было ощущение, что я в логове волков. Вот такие журналисты работают на подобных мероприятиях", - рассказала Огневич.

"За интервью с каждой мировой звездой нужно драться в прямом смысле слова", - добавила она.

Огневич раскрыла секрет появления некоторых персон на Каннском кинофестивале (скриншот)

Также певица рассказала о "нашествии безвкусицы". Злата отметила, что тогда она видела проплаченных гостей, появившихся на ковровой дорожке после звезд. И за это они отдавали немалые деньги.