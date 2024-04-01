"Я не знала, как вылечить разбитое сердце": ведущая 1+1 рассказала о смерти сводного сына

По словам телеведущей, она всегда вспоминает о том трагическом периоде, когда слушает песню "Біля серця" в исполнении певицы KOLA.

"В августе мой муж пошел служить, а в сентябре вышла эта песня. Она всегда звучала в моей голове вместе с мыслями: "А что будет, если…" и я благодаря этой песне я училась принимать ситуацию такой, какая она есть", - сказала Валентина.

В тот момент на фронте было два человека из семьи ведущей: муж, бизнесмен Андрей Онистрат, и его старший сын от первого брака.

Женщина понимала, что последствия могут быть разными…

"Через год, в июне муж был в Угледаре вместе с сыном, и к сожалению домой с позиции он вернулся уже сам. Его сын погиб во время выполнения боевого задания. Андрей продолжал служить еще несколько месяцев, и однажды я поймала себя на уме, что он перестал разговаривать. Просто звонил и молчал в трубку. Впоследствии мужчина перевелся в Киев и сейчас несет службу уже здесь", - рассказала Хамайко.

Ведущая также добавила, что первый месяц, когда ее муж вернулся с позиций, был для их семьи очень тяжелым.

"Я понимала, что любовь есть между нами, но того человека, которым мой муж ушел на фронт два года назад, уже нет. Ему требовалась психологическая помощь после большой потери, но когда мы первый раз пошли на встречу к психологу и он спросил мужа: "Есть ли у вас какие-то беспокоящие проблемы", тот ответил: "У меня никаких проблем нет". Это меня сломало внутри, ведь я не знала, как вылечить это разбитое сердце. Он вернулся с фронта с целыми руками, ногами, но с искалеченным сердцем", - добавила ведущая.

"Хочу сказать, что каждый вернувшийся домой будет чувствовать то же самое, и эта борьба будет продолжаться. Женам, детям нужно держать любовь у сердца и становиться проводником, чтобы адаптировать военных к жизни", - резюмировала Валентина.

Хамайко с мужем (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Напомним, что Остап Онистрат был оператором отделения ударных БПЛА. Он пошел в военкомат добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения России. Впоследствии принял присягу ВСУ и мобилизовался в разведбат.

Вместе с отцом Остап нес службу в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша.

Парень погиб вблизи Павловки под Угледаром в начале июня прошлого года. Ему был всего 21 год.

Остап Онистрат с отцом (фото: instagram.com/onistrataa )