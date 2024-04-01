"Я не знала, як вилікувати розбите серце": ведуча 1+1 розповіла про смерть зведеного сина

За словами телеведучої, вона завжди згадує про той трагічний період, коли слухає пісню "Біля серця" у виконанні співачки KOLA.

"В серпні мій чоловік пішов служити, а в вересні вийшла ця пісня. Вона завжди звучала в моїй голові разом з думками: "А що буде, якщо…"і я завдяки цій пісні я вчилася приймати ситуацію такою, яка вона є", - сказала Валентина.

В той момент на фронті було двоє людей з родини ведучої: чоловік, бізнесмен Андрій Оністрат, та його старший син від першого шлюбу.

Жінка розуміла, що наслідки можуть бути різними…

"Через рік, в червні чоловік був у Вугледарі разом із сином, і на жаль додому з позиції він повернувся вже сам. Його син загинув під час виконання бойового завдання. Андрій продовжував служити ще декілька місяців, і одного разу я зловила себе на думці, що він перестав розмовляти. Просто дзвонив і мовчав у трубку. Згодом чоловік перевівся до Києва і зараз несе службу вже тут", - розповіла Хамайко.

Ведуча також додала, що перший місяць, коли її чоловік повернувся з позицій, був для їхньої родини дуже важким.

"Я розуміла, що любов є між нами, але тої людини, якою мій чоловік пішов на фронт два роки тому, вже немає. Йому була потрібна психологічна допомога після великої втрати, але коли ми перший раз пішли на зустріч до психолога і він запитав чоловіка: "Чи є у вас якісь проблеми, що вас турбує", той відповів: "У мене ніяких проблем немає". Це мене зламало всередині, адже я не знала, як вилікувати це розбите серце. Він повернувся з фронту з цілими руками, ногами, але зі скаліченими серцем", - додала ведуча.

"Хочу сказати, що кожна людина, яка повернеться додому буде відчувати те ж саме, і ця боротьба буде продовжуватися. Дружинам, дітям потрібно тримати любов біля серця і ставати провідником, аби адаптувати військових до життя", - резюмувала Валентина.

Хамайко з чоловіком (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Нагадаємо, що Остап Оністрат був оператором відділення ударних БПЛА. Він пішов до військкомату добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Згодом прийняв присягу ЗСУ й мобілізувався у розвідбат.

Разом з батьком Остап ніс службу у 68-ій окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша.

Хлопець загинув поблизу Павлівки під Вугледаром на початку червня минулого року. Йому був всього 21 рік.

Остап Оністрат з батьком (фото: instagram.com/onistrataa)