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Валентина Хамайко в четвертий раз стала мамою

Lite » Зірки 06.12.2018 - 07:25
Валентина Хамайко в четвертий раз стала мамою
Валентина Хомайко. Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Українська телеведуча народила сина 5 грудня

Ведуча програми "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко народила четверту дитину.

Як повідомляє ТСН з посиланням на чоловіка зірки Андрія Оністрата, це сталося 5 грудня.

В Instagram-сториз Валентина виклала коротке відео, де показала малюка і вказала пологовий будинок "Лелека".

"Синочок", - супроводила свій пост 36-річна Хомайко.

Валентина Хамайко в четвертий раз стала мамоюСкріншот: instagram.com/valentinakhamaiko

Відзначимо, що Валентина і Андрій вже виховують трьох дітей: Соломію (9 років), Мирославу (5 років) і Михайла (5 років).

В одному з інтерв'ю Хамайко розповідала, що намагається максимально завантажувати дітей, щоб вони не сиділи без діла.

"Вони всі неймовірно енергійні, всі індивідуалісти, немає такого, що хтось відстає. І я максимально намагаюся їх завантажити: акробатика, теніс, футбол... Потім буде школа, вони стануть перед вибором, але їм буде з чого вибирати", - розповідала ведуча.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Регіна Тодоренко вперше стала мамою.

А Тарабарова поділилася відчуттями від материнства.

Відео: (video.rbc.ua)

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