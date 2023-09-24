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"Я заливала сливу": "Мисс Украина Вселенная" призналась в алкогольной зависимости

Фото: Анна Неплях призналась в слабости от алкоголя (instagram.com/neplyah)
Автор: Людмила Жукова

Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях призналась поклонникам в том, что одно время увлекалась алкоголем, и, как она выразилась, "заливала сливу".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со сссылкой на Instagram-stories украинской модели.

Что известно о зависимости Анны Неплях

К счастью, модель из Днепра поборола слабость к алкоголю и больше им не злоупотребляет. Также она рассказала, что имела тягу к кофе и сладостям.

У нее 2020 года у нее были проблемы с алкоголем и только летом этого года она избавилась от зависимости.

"С 2020 года я была в зависимости, которая проявлялась больше или меньше. И только с этого лета я знаю, что могу испытывать счастье без бокала и алкоголь мне не нужен", - призналась Мисс Украина Вселенная 2021.

Анна Неплях призналась в алкогольной зависимости (Скриншот)

По ее словам, девушек, которые "бухают" он видит сразу. Дело в том, что на лице алкоголь проявляется в виде отеков.

"Я сейчас вижу, кто из девочек бухает. Тут сколько не ухаживай за собой, но уставшее отекшее лицо скажет все за вас",  - написала Неплях.

Кстати, Анна увлекалась не только спиртным, но и сладостями с кофе. По ее словам, тогда она обязательно съедала в день что-то сладкое, так как не могла без этого.

"Я могла за день есть одни конфеты. Диета на плитке шоколада, или мне обязательно нужно было съесть хотя бы что-нибудь — хотя бы мороженое за день. Когда я поняла, что это фанатично, и сахар контролирует меня, я решила, что все. Проснулась и просто перестала есть сладкое", - сказала она.

Анна Неплях призналась, что была сладкоежкой (Скриншот)

К счастью, у Анны хватило смелости признать свои слабости и побороть их, а также поделиться личным со своими поклонниками.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Ранее Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях шокировала рассказом об "обстреле" своего автомобиля.

Также читайте, стало известно, кто представит Украину на Мисс Вселенная 2023.

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Анна Неплях