"Я уже не боюсь". Вывезенная насильно в Россию 76-летняя украинка вернулась домой, преодолев 4000 км

76-летняя жительница села Дементьевка Вера Чернуха вернулась в родной дом, после того, как ее вывезли в Россию. Она единственная жительница населенного пункта после трагических событий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reuters.

История 76-летней Веры Чернухи

Когда российские войска бомбили деревню в первый день полномасштабного вторжения в прошлом году, она очнулась в больнице прямо на границе с Россией. Чтобы добраться домой, потребовались месяцы и путь длинной в четыре тысячи километров и пять стран.

Сейчас пожилая женщина занята устранением повреждений своего двора и уходом за памятником украинским воинам, погибшим при защите села.

"Я больше не боюсь. Я прожила свою жизнь", - рассказала Вера.

Все, что она помнит с 24 февраля 2022 года, это то, что рано утром, она узнала, что началась война, потом во двор упала ракета.

Вера живет в селе Дементеевка (фото: Getty Images)

"У меня кухонная дверь была открыта, я стояла рядом с плитой. Я посмотрела в окно, стекло разбилось, дверная рама отлетела и (было) черное облако, земля поднялась вверх", - вспоминает бабушка.

В Белгороде (РФ), куда ее привезли, она очнулась в больнице.

"Я сказала, что никуда не уйду, сяду здесь в Белгороде на скамейке у вокзала. Но потом меня нашла невестка и с помощью волонтеров меня забрали", - рассказала женщина журналистам.



Пересечь границу было невозможно. Чтобы вернуться домой, пришлось проехать 4000 км через Латвию, Литву и Польшу. Это заняло у женщины неделю.



Отметим, что ВСУ вернули большую часть Харьковской области в ходе контрнаступления. Теперь Вера живет в деревне сама. По ее словам, соседей из села тоже вывезли в РФ.