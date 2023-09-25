Под Херсоном пенсионерка спасла троих раненых бойцов ВСУ от оккупантов: что сделала женщина (видео)
В одном из оккупированных сел в Херсонской области пенсионерка София Белая спасла троих раненых украинских воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Facebook Риммы Филиппенко.
Детали героического поступка пенсионерки
По словам женщины, раненых бойцов она прятала в подвале дома месяц и три недели.
София признается, что очень боялась, но спасала военных. Оккупанты тогда ходили по улице от дома к дому и спрашивали, есть ли чужие. Наведывались и в ее дом и даже выстрелили ей в окно.
Когда российские захватчики заявили, что разместятся в ее доме, героическая пенсионерка одного за другим увезла раненых воинов в Белозерку.
"Мы придумали, как это сделать, мы сказали россиянам, что это наш отец и сын", - рассказала женщина.
Одного из них - она вывезла под видом своего сына, свидетельство о рождении которого у нее было.
11 ноября 2022 года этот населенный пункт освободили ВСУ. По словам пенсионерки, спасенные ею бойцы вернулись в ряды ВСУ.
"Тема, Сережа и Женя сейчас служат в горячих точках, меня они называют мамой", - поделилась женщина.
Кстати, в Грузии установили памятник украинскому военному, погибшему за слова "Слава Украине!".
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