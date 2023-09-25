Под Херсоном пенсионерка спасла троих раненых бойцов ВСУ от оккупантов: что сделала женщина (видео)

В одном из оккупированных сел в Херсонской области пенсионерка София Белая спасла троих раненых украинских воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Facebook Риммы Филиппенко.

Детали героического поступка пенсионерки

По словам женщины, раненых бойцов она прятала в подвале дома месяц и три недели.

София признается, что очень боялась, но спасала военных. Оккупанты тогда ходили по улице от дома к дому и спрашивали, есть ли чужие. Наведывались и в ее дом и даже выстрелили ей в окно.

Когда российские захватчики заявили, что разместятся в ее доме, героическая пенсионерка одного за другим увезла раненых воинов в Белозерку.

"Мы придумали, как это сделать, мы сказали россиянам, что это наш отец и сын", - рассказала женщина.

Одного из них - она вывезла под видом своего сына, свидетельство о рождении которого у нее было.

11 ноября 2022 года этот населенный пункт освободили ВСУ. По словам пенсионерки, спасенные ею бойцы вернулись в ряды ВСУ.

"Тема, Сережа и Женя сейчас служат в горячих точках, меня они называют мамой", - поделилась женщина.