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"Я вас высажу": в Виннице таксист отказался говорить на украинском языке и пригрозил пассажирам

В Виннице таксист отказался разговаривать на украинском языке (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Виннице таксист службы "Uber" отказался говорить с пассажирами на украинском языке. В частности, он пригрозил женщинам тем, если им что-то не нравится, то он высадит их из машины.

Видео появилось в винницком Telegram-канале.

Как таксист объяснил свои действия

По словам таксиста, он везет пассажиров только из точки "А" в точку "Б", поэтому не обязан говорить на украинском языке.

Также на вопрос пассажирки, почему водитель во время войны говорит на языке врага, он ответил: "И что?"

"На нас каждый день летят ракеты, а вы общаетесь на языке врага. А вы вообще знаете языковой закон. Что услуги должны предоставляться только на украинском языке", - сказала женщина.

Он заявил, что "Uber" не предоставляет услуги такси и пригрозил, что высадит пассажирок из машины.

"Uber" не такси. Вот почитайте. Он никогда не был такси. Вы сейчас договоритесь и я вас высажу", - сказал водитель.

После этого женщина сказала, что сняла все его слова на камеру и подаст на него заявление в полицию.

"У нас война идет 8 лет, почему раньше так не говорили", - добавил мужчина.

Ранее мы сообщали, что Злату Огневич выгнал из машины таксист за украинский язык.

Также в Хмельницком патрульный отказался общаться с женщиной на украинском языке.

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