"Я выросла на полигоне": Камалия хочет вступить в ряды ВСУ

После полномасштабного нападения России на Украину Камалия планировала вступить в терроборону, однако мама отговорила ее от этого. Все потому, что она очень переживала за единственную дочь. Также дочери певицы Арабелла и Мирабелла взбунтовались против идеи Камалии.

В частности, уже около 8 месяцев артистка гастролирует по миру с благотворительными выступлениями. Однако осенью она задумалась над вступлением в ряды ВСУ.

По словам Камалии, у нее очень большое окружение военных. Сейчас ее сестра служит в ВСУ.

"Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Мне военные сейчас говорят, что то, что я делаю для Украины, тем бы я и занималась в армии. Только официально. Поэтому я сейчас об этом думаю", - сказала Камалия.

Камалия хочет вступить в ряды ВСУ (скрин)

Муж певицы, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур заявил, что не против, чтобы его жена стала частью украинской армии. Он убежден, что речь идет не о военных действиях на передовой.

"В армии не только воюют на передовой. Там же есть тысяча других должностей. Это не только винтовка и вперед. Поэтому если где-то в тылу помочь армии, почему нет?" - сказал он.

Камалия хочет вступить в ряды ВСУ (скрин)

Звезда отметила, что маме пока не рассказала о своих намерениях, ведь помнит ее реакцию на желание проявить себя в терробороне.

"Если нужно будет, то я буду стрелять", - добавила артистка.

Камалия рассказала, что хочет вступить в ряды ВСУ (instagram.com/kamaliyaofficial)