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"Я такого еще не видела!" В городе под Киевом из кранов полилась голубая вода (видео)

В Фастове из кранов полилась голубая вода (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

В городе Фастов, расположенном недалеко от Киева, из кранов местных жителей начала течь голубая вода.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное в Facebook-сообществе "iFastiv/иФастов".

На кадрах, показанных местной жительницей Ольгой, видно, как из крана в ванной льется вода бледно-голубого цвета.

"Я такого еще не видела", - говорит женщина.

Скриншот с видео

Это необычное явление можно было наблюдать утром 9 июля.

В комментариях к видео люди шутят, что это из крана льется Blue Curacao - ликер, который может иметь голубой цвет. Другие пишут, что это "Тосол" на халяву".

"Голубая - очень чистая должна быть. Но вам не угодишь, рыжая - плохая, голубая - плохая", - смеется еще один комментатор.

Кстати, недавно с подобной проблемой сталкивались жители и других городов возле Киева - и даже в столице. Правда, в другие дни - в частности, жители Софиевской Борщаговки наблюдали интересное явление вечером 30 июня.

В столице из кранов текла голубая вода (фото: Юлия Гаюк, РБК-Украина)

Почему вода из кранов может быть синей?

Причиной того, что из кранов течет голубая вода, скорее всего, является то, что часть жителей многоэтажек используют в унитазах обеззараживающие таблетки синего или зеленого цветов, бросая их непосредственно в бачок.

Именно таблетки и моющее средство провоцируют яркий цвет воды.

А при прорывах, когда на сетях водоканала приостанавливается водоснабжение (или при исчезновении напряжения и остановке насосов), воду в помещениях без обратного клапана может затягивать в общий стояк дома. После восстановления подачи воды она из общего стояка возвращается потребителям.

Достаточно всего-навсего одной квартиры на дом, которая "выпускает" окрашенную воду, чтобы потом эта голубая вода попала в соседние квартиры.

Для предотвращения подобных ситуаций специалисты советуют заменить (отремонтировать) или вообще установить (если у вас его нет) обратный клапан для воды.

Следует отметить, что водоканал не может окрасить воду из крана.

Раньше мы рассказывали о трех самых сухих местах на планете, где дождя нет практически никогда.

К тому же писали о том, как выглядит капля воды из крана под микроскопом.

При написании материала использовалась публикация на Facebook-странице городского коммунального предприятия "Хмельницкводоканал".

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Водоснабжение