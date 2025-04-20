Что делать, когда ничего не радует: простые шаги, чтобы выбраться из внутреннего кризиса

Когда ничто не радует, силы на нуле, а мысль о новом дне вызывает только усталость – это не просто "перепады настроения". Это может быть сигнал: вашему ресурсу требуется помощь.
Как распознать внутренний кризис, не потерять себя и сделать первые шаги к облегчению - объясняет психолог и лайф-коуч Виталий Курсик в комментарии для РБК-Украина (проект Styler).
Иногда мы верим, что все сможем сами. Что еще немного - и что-то изменится. Что сейчас просто "такой период". Что надо еще немного потерпеть, напрячься, переборщить - и получится.
"Но проходят недели. Месяцы. Год. И вместо масла - все еще то же молоко. Холодное, вязкое, изнурительное. И ты уже не прыгаешь, как в начале. А просто держишься на поверхности, чтобы не утонуть. Здесь и появляется вопрос, который не хочется задавать: А может время остановиться? И спросить себя: я действительно еще борюсь, или просто привык выживать? И вот в этот момент - не слабость пойти за помощью. Это сила", - объясняет эксперт.
Существует граница между "немного трудно" и "я больше не могу, но молчу". Вот несколько четких сигналов:
Все раздражает. Даже собака, которая раньше была единственным источником радости.
Просыпание без энергии. И нет, кофе уже не помогает.
Бессонница или чрезмерный сон. Твое тело бьет тревогу.
Постоянная тревога. Ты не чувствуешь покоя даже в тишине.
Изоляция. Люди раздражают, хочется спрятаться или вообще исчезнуть.
Потеря интереса. Ничто не радует. Даже то, что раньше заряжало.
Синдром сильного. "Я же привык(ла) сам(а) справляться".
Стыд. Нас приучили, что психологи - это "для слабаков".
Деньги и время. Кажется, что сейчас не до того. Но когда будет?
Недоверие. "А что если мне не помогут?" - а что если помогут?
"Помощь - это не о "сдаче позиций" или слабости. Это о понимании, что ты не обязан все решать в одиночку. Это о том, чтобы найти другой способ. Не барахтаться, а строить опору", - добавляет специалист.
"Запрос на помощь - это не капитуляция. Это новый старт. Иногда именно с него начинается движение - не в борьбу, а в жизнь. Такую, где больше ясности. Больше сил. Больше тебя самого. И открою тебе "страшную" тайну... Со специалистом этот путь будет легче", - резюмирует коуч Виталий Курсик.