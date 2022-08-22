"Я досі не ознайомлений із цим "секретним" указом: Корбан про позбавлення громадянства

Бізнесмен Геннадій Корбан зауважив, що досі не ознайомлений з указом президента щодо позбавлення його громадянства.

Про це він заявив в інтервʼю " 5 каналу" .

Геннадій Корбан зазначив, що хоче потрапити додому та продовжувати захищати Україну, проте такої можливості йому не дають.

"Мій дім в Україні, мої батьки в Україні, бізнес в Україні, робота в Україні, центр життя мого - в Україні. Звісно, це порушення моїх не просто конституційних прав, а й особистих. Жоден президент жодним указом не може поділити мене з моєю сім’єю. Це нонсенс", - повідомив Геннадій Корбан.

Нагадаємо, на сайті президента була створена петиція про перегляд помилкового рішення та скасування Указу про позбавлення громадянства Геннадія Корбана.

На даний час її підписали понад 16 тисяч українців. Долучитися до підписання петиції можна за посиланням.