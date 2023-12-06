RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я шокирована". Украинская актриса показала, что произошло с ее 3-летним сыном после болезни

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала об осложнениях, возникших у ее 3-летнего сына Никиты после скарлатины. По словам звезды, у ее малыша начала облезать кожа на руках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Подробности

Мальчик заболел в конце ноября. Сейчас ему гораздо лучше.

Однако то, с какими последствиями он сталкнулся, актрису шокировало.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Сейчас покажу вам, что произошло с Никитиными руками после скарлатины. Полностью облезает кожа…Просто облезает, как кожура из банана. Это ужас! Вот такие вот дает осложнение скарлатина", - поделилась Саливанчук.

Анна добавила, что после скарлатины подобные осложнения вполне нормальны.

Но, говорит она, рукам ее 3-летнего сына сейчас нужен уход.

Анна Саливанчук показала последствия болезни сына (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Я шокирована, но это нормально после скарлатины. Надо мазать кремом или бепантеном", - отметила знаменитость.

К слову, 37-летняя актриса замужем за продюсером и депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александром Божковым.

Совместно пара воспитывает двух сыновей. Старшему сыну Глебу исполнилось 7 лет, а младшему Никите - только 3 года.

Анна Саливанчук с сыновьями (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

Ранее украинский актер набросился на родителей детей, которые разговаривают на русском.

Также Наталья Денисенко шокировала своим перевоплощением.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітихворобиАнна Саливанчукзвезды шоу-бизнеса