"Я шокирована". Украинская актриса показала, что произошло с ее 3-летним сыном после болезни

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Мальчик заболел в конце ноября. Сейчас ему гораздо лучше.

Однако то, с какими последствиями он сталкнулся, актрису шокировало.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Сейчас покажу вам, что произошло с Никитиными руками после скарлатины. Полностью облезает кожа…Просто облезает, как кожура из банана. Это ужас! Вот такие вот дает осложнение скарлатина", - поделилась Саливанчук.

Анна добавила, что после скарлатины подобные осложнения вполне нормальны.

Но, говорит она, рукам ее 3-летнего сына сейчас нужен уход.

Анна Саливанчук показала последствия болезни сына (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Я шокирована, но это нормально после скарлатины. Надо мазать кремом или бепантеном", - отметила знаменитость.

К слову, 37-летняя актриса замужем за продюсером и депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александром Божковым.

Совместно пара воспитывает двух сыновей. Старшему сыну Глебу исполнилось 7 лет, а младшему Никите - только 3 года.

Анна Саливанчук с сыновьями (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)