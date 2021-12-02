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"Я вам зараз мізки виб'ю": у Києві вчитель погрожував п'ятикласникам (відео)

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Київ , Четвер 02 грудня 2021 22:01
"Я вам зараз мізки виб'ю": у Києві вчитель погрожував п'ятикласникам (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві вчитель обзивав і погрожував п'ятикласникам
Автор: Роман Мирончук

В одній зі столичних шкіл вчитель обзивав п'ятикласників і погрожував їм прямо в коридорі в присутності інших дітей.

Відео інциденту зняли інші школярі. Його опублікував Telegram-канал "Всевидюче око".

На відео видно, як діти стоять під кабінетом біля стінки, а вчитель їх обзиває.

"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Тварюки нещасні... Ви у мене зараз пісню заспіваєте свою... Ви думаєте, що в цій школі ви будете творити, що хочете?" - кричав педагог.

Також він сказав, щоб школярі покликали до нього їх класного керівника.

Нагадаємо, у школі під Києвом дитину роздягли догола. У дирекції назвали інцидент жартом. Це сталося в селі Забір'я Київської області. Там старшокласник роздяг учня 7-го класу на очах у інших дітей. Він утримував хлопчика силою і не давав йому одягнутися.

Ми також писали про те, що вчителька початкових класів в Обухові Київської області б'є дітей на уроках. Коли про це дізналися батьки, то їм порадили нікому не говорити про це і нікуди не звертатися.

Батьки почали об'єднуватися і написали заяву про булінг в адміністрацію школи і в поліцію. При цьому скандальний педагог продовжує працювати в школі.

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