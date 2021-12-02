"Я вам зараз мізки виб'ю": у Києві вчитель погрожував п'ятикласникам (відео)

В одній зі столичних шкіл вчитель обзивав п'ятикласників і погрожував їм прямо в коридорі в присутності інших дітей.

Відео інциденту зняли інші школярі. Його опублікував Telegram-канал "Всевидюче око".

На відео видно, як діти стоять під кабінетом біля стінки, а вчитель їх обзиває. "Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Тварюки нещасні... Ви у мене зараз пісню заспіваєте свою... Ви думаєте, що в цій школі ви будете творити, що хочете?" - кричав педагог. Також він сказав, щоб школярі покликали до нього їх класного керівника.