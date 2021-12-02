ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Я вам сейчас мозги выбью": в Киеве учитель угрожал пятиклассникам (видео)

Новина українською →
Киев, Четверг 02 декабря 2021 22:01
"Я вам сейчас мозги выбью": в Киеве учитель угрожал пятиклассникам (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве учитель обзывал и угрожал пятиклассникам
Автор: Роман Мирончук

В одной из столичных школ учитель обзывал пятиклассников и угрожал им прямо в коридоре в присутствии других детей.

Видео инцидента сняли другие школьники. Его опубликовал Telegram-канал "Всевидящее око".

На видео видно, как дети стоят под кабинетом у стенки, а учитель их обзывает.

"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню запоете свою... Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите?" - кричал педагог.

Также он сказал, чтобы школьники позвали к нему их классного руководителя.

Напомним, в школе под Киевом ребенка раздели догола. В дирекции назвали инцидент шуткой. Это произошло в селе Заборье Киевской области. Там старшеклассник раздел ученика 7-го класса на глазах у других детей. Он удерживал мальчика силой и не давал ему одеться.

Мы также писали о том, что учительница начальных классов в Обухове Киевской области избивает детей на уроках. Когда об этом узнали родители, то им посоветовали никому не говорить об этом и никуда не обращаться.

Родители начали объединяться и написали заявление о булинге в администрацию школы и в полицию. При этом скандальный педагог продолжает работать в школе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев школа
LITE
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака