У школі під Києвом дитину роздягли догола: у дирекції назвали інцидент жартом

У школі села Забір'я Київської області старшокласник розділ учня 7-го класу на очах в інших дітей. Він утримував хлопчика силою і не давав йому одягнутися. У дирекції школи вважають інцидент жартом і булінгом подібну поведінку не вважають.

Як розповіла мама однокласника постраждалої дитини, учень 9 класу зайшов до семикласників. Він схопив хлопчика, зірвав з нього одяг і не давав одягнутися.

"Він його розділ, навіть зняв спідню білизну, тримав. Все відбувалося кілька хвилин. А ще інший хлопець з того ж класу тримав дівчинку за голову, щоб вона на все це дивилася. Бідний хлопчик плакав. Про цю ситуацію не хочуть говорити в школі, а учень дев'ятого класу залишається абсолютно безкарним. Сьогодні це, а завтра, не дай Боже, згвалтує когось", - повідомила жінка.

Інцидент стався на очі всього класу

За розповіддю жінки, інцидент стався 25 листопада на очах в однокласників. Батьки постраждалої дитини писати заяву відмовилися.

Як вони пояснили, не хочуть псувати життя дитині, і старшокласник вже вибачився. Мовляв, що скажуть у селі.

Однак мама однокласника вже сама звернулася в поліцію і соціальну службу. На її заяву відреагували не відразу.

Директор сприйняв скаргу як особисту образу. А потім поскаржився, що отримав проблеми через скандал у школі і йому довелося писати пояснювальні.

Батьків зібрали та зажадали написати відмову від претензій

"Директор у неділю зібрав батьків, щоб вони написали, що не мають ні до кого жодних претензій. Робота в школі проводилася, але трохи не в ту сторону. Все зам'яли. Перекрутили в гру, нібито вони обидва роздягали один одного", - розповіла жінка.

З'ясувалося, що цей інцидент - не перший. Раніше подібні ситуації вже були в інших класах.

Старшокласник не тільки роздягає дітей, він ще й б'ється, комусь вибив палець. Однак в такому випадку було приниження.

Директор назвав булінг грою

Директор школи Василь Король заявив, що ніякого булінгу в навчальному закладі немає і не було.

А скандальний інцидент - це діти просто грали. Вчителі провели розслідування, і все з'ясували.

Він обурений тим, що шум підняла жінка, яка не має відношення до конфлікту.

"Ніякого булінгу не було. Це просто була дитяча дурість. Ми провели розслідування. Там просто виник прикрий випадок, про який діти пошкодували. Діти дружать, це просто було в ігровій формі, жартома", - заявив керівник школи.