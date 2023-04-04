"Я родом из Макеевки". Что известно о боевом медике, которого обозвали "лошарой" в Буковеле

На карпатском курорте в Буковеле на военного медика , находящегося на реабилитации, напал с оскорблениями мужчина. Сейчас стало известно, кем оказался военный, и с чего на самом деле начался конфликт.

Что известно о боевом медике

Боевого медика, приехавшего на реабилитацию в отель Буковеля, зовут Александр Одарченко.

Он специально вернулся из Чехии после 24 февраля 2022 года, чтобы защищать свою землю. Александр родился на Донбассе. Сначала служил в территориальной обороне, а затем вступил в ряды ВСУ и прошел курсы боевого медика.

Военный воевал в Бахмуте, под Соледаром, в Харьковской области. Сейчас Александр служит в 14-й отдельной механизированной бригаде.

Александр Одарченко - родом с Донбасса (фото: Суспільне)

С чего начался конфликт в Буковеле

По словам Александра, во время отдыха на карпатском курорте его в шутку задел другой мужчина.

"Случился казус, парень обознался. И мне этот человек, с которым возник конфликт, говорит что-то на русском языке. Я отвечаю: "Я вас не понимаю". И началось. Я не люблю, когда человек, который должен благодарить, посылает тебя. Люди в нашей стране, у которых есть деньги - это беда. Потому что они думают, что им все позволено", - рассказал военный.

После инцидента мужчина (Александр Фатула) с женой пошли в свой номер, но позже туда пришла полиция.

"Полиция ко мне постучала в номер, чтобы я написал какое-то объяснение. Но я не стал этого делать, зачем я должен что-то объяснять и так все очевидно", - рассказывает Александр.

Напомним, что идентифицированный как бизнесмен из Черкасс Александр Фатула во время беседы с боевым медиком, которого он ранее, попивая пиво, "посылал в Бахмут", обзывал "лошарой", побратимом украинского защитника и полицейскими, заявил о раскаянии.

Мужчина, нахамивший боевому медику в Буковеле, принялся извиняться за выходку (фото: скриншот с видео)

Когда Александра попросили извиниться за свое хамство искренне, а "не для камер", мужчина положил руку на сердце и заявил, что не хотел никого обидеть, а тем более украинских защитников.

После этого Александр Одарченко пожелал Фатуле учить украинский язык. По словам медика, он сам до войны говорил на русском, но сейчас все изменилось.

"Я увидел, что россияне натворили. Они со своим языком приходят нас убивать. Недавний случай из "Слава Украине" - просто расстреляли козака, героя. Это принцип просто такой. И я умру, но не изменю свой принцип. Я сам родом из Макеевки, сейчас город временно оккупирован. И вернулся домой из Чехии после 24 февраля, чтобы встать на защиту родины. Я - патриот своей страны. Это должен каждый украинец осознать, если не ты, то кто?" - резюмировал боевой медик.