"Я работал там 5 лет". Экс-сотрудник McDonald's назвал 2 продукта, которые нельзя заказывать

Что известно об опасных продуктах в "маке"

Мужчина объяснил, что большую часть своего времени в компании тратил на приготовление еды, а один год проработал менеджером.

В то время как другие сотрудники фаст-фуда предостерегают от заказа определенных гамбургеров, мужчина заявил, что клиентам следует избегать не только продуктов питания. По его словам, некоторые напитки в "маке" могут быть опасны.

"Напитки опасны. Когда я работал, я никогда не видел, чтобы кто-то чистил насадку. которая наливает напитки из автомата", - сказал экс-сотрудник.

Бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания в США написал, что за пять лет работы насадку автомата чистили всего дважды.

"Вы даже не представляете, какие отходы образуются из таких фирменных напитков, как фраппе или латте", - признался он.

Экс-сотрудник МакДональдса поразил признанием (Скриншот)

Бывший сотрудник сети заявил, что по этой причине следует избегать не только горячих и холодных напитков, но и мороженого.

Однако некоторые пользователи соцсети не согласились, отметив, что автоматы с напитками и фраппе в их филиалах McDonald's чистятся ежедневно.

"Мы чистили автомат с напитками и автомат для фраппе каждую ночную смену. В каком МакДональдсе вы работали, боже мой?" - написал один из пользователей.