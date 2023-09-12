"Я работал там 5 лет". Экс-сотрудник McDonald's назвал 2 продукта, которые нельзя заказывать

Бывший сотрудник McDonald's в США предупредил любителей сети быстрого питания, чтобы они держались подальше от двух популярных пунктов меню.
О том, что лучше не заказывать он написал пост в социальной сети Reddit.
Мужчина объяснил, что большую часть своего времени в компании тратил на приготовление еды, а один год проработал менеджером.
В то время как другие сотрудники фаст-фуда предостерегают от заказа определенных гамбургеров, мужчина заявил, что клиентам следует избегать не только продуктов питания. По его словам, некоторые напитки в "маке" могут быть опасны.
"Напитки опасны. Когда я работал, я никогда не видел, чтобы кто-то чистил насадку. которая наливает напитки из автомата", - сказал экс-сотрудник.
Бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания в США написал, что за пять лет работы насадку автомата чистили всего дважды.
"Вы даже не представляете, какие отходы образуются из таких фирменных напитков, как фраппе или латте", - признался он.
Экс-сотрудник МакДональдса поразил признанием (Скриншот)
Бывший сотрудник сети заявил, что по этой причине следует избегать не только горячих и холодных напитков, но и мороженого.
Однако некоторые пользователи соцсети не согласились, отметив, что автоматы с напитками и фраппе в их филиалах McDonald's чистятся ежедневно.
"Мы чистили автомат с напитками и автомат для фраппе каждую ночную смену. В каком МакДональдсе вы работали, боже мой?" - написал один из пользователей.
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