"Я пережив параліч обличчя": Потап повернувся до України та відмовився від російської мови

Продюсер та музикант Потап довгий час перебував закордоном із дружиною Настею Каменських. Повномасштабне вторгнення РФ застало співака не вдома, але зараз він повернувся на батьківщину перед прем'єрою нових епізодів вокального проекту "Голос країни-12".

Що робив Потап поза домом

За словами продюсера, він давно не з'являвся в ефірах, але весь час присвячував роботі. Також з Настею Каменським він займався волонтерством та допомагав людям.

Наразі Потап повернувся до України, щоб підтримати її у культурному плані.

"Довгий час був за кордоном, давав концерти від Польщі та до Латинської Америки. Ми з Настею як сім'я волонтерів зробили дуже багато. Ще кілька тижнів тому сума, яку ми зібрали, була 75 мільйонів гривень, зараз ця цифра наближається до позначки 100 мільйонів. Пора повернутися додому і підтримувати Україну в культурному плані. В Україну я повернувся вже давно, видихнув, адже у нас був шалений графік і знову почав працювати у волонтерському напрямі", - сказав артист.

Олександр Потапенко повернувся до України (фото: instagram/realpotap)

Співак зазначив, що після повернення додому він вирішив відмовитися від російської мови у своїй творчості.

"Я викреслив зі своїх пісень російську мову. Мої нові пісні будуть писатися українською, іспанською чи англійською мовами. Якщо люди попросять, то на концертах я можу заспівати щось із того, що було написано до війни, але в нових піснях ніякої російської мови", - повідомив він.

У липні Потапа паралізувало

У середині липня артист шокував шанувальників новиною про те, що у нього через хворобу паралізувало половину обличчя. Наразі продюсер поділився, чому так сталося.

"У мене був синдром Рамсея-Ханта, з яким нещодавно боровся Джастін Бібер, тобто через нерви у мене паралізувало половину обличчя. Це дуже важка штука. За цей час я тяжко перехворів на ковід і отит. Але коли я дивлюся на воюючих хлопців і дівчат, то думаю: ну який параліч, про що взагалі можна говорити? – зізнався Потап.