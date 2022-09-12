"Соловйов, ти до***б": Потап на концерті у Варшаві "опустив" російського пропагандиста (відео)

Український продюсер і співак Олексій Потапенко (Потап) на концерті в Польщі "запалив" публіку. Так, Виконавець виконав композицію про російського пропагандиста Соловйова.

Як виступив Потап

Зі сцени в Варшаві Потап ще раз нагадав, хто такий пропагандист Соловйов.

Зал сприйняв із захопленням пісню, багато підспівували Виконавцю і танцювали.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

"Потап і його Mozgi у Варшаві нагадали всьому світу, хто такий Соловйов. Та й самому пропаг*ндону нагадали, ким він був, є і буде", - підписали ролик в мережі.

Потап і його Mozgi у Варшаві нагадали всьому світові, хто такий Соловйов. Та й самому пропагандону напаскудили, Кім він був, є і буде. pic.twitter.com/mbtkq4zvaI — Катя Косач (@KatrusaKosac) September 12, 2022

Також, на сцені відомого репера і чоловіка Насті Каменських привітали з річницею його гурту Mozgi.

Як відомо, у вересні 2014 року був представлений дебютний кліп "Аябо".

Хто такий Соловйов

Володимир Сольв'єв - це один з головних путінських ідеологів. Це найвідоміший пропагандист, який ненавидить Україну і все, що з нею пов'язано.