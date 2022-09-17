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"Я пережил паралич лица": Потап вернулся в Украину и отказался от русского языка

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 12:54
"Я пережил паралич лица": Потап вернулся в Украину и отказался от русского языка Фото: Потап впервые рассказал, что его парализовало (facebook.com.YUNA.MUSICAWARDS)
Автор: Людмила Жукова

Продюсер и музыкант Потап долгое время находился заграницей с женой Настей Каменских. Полномасштабное вторжение РФ застало певца не дома, но сейчас он вернулся на родину перед премьерой новых эпизодов вокального проекта "Голос країни-12".

На канале "1+1" Алексей Потапенко рассказал, чем занимался после 24 февраля.

Что делал Потап вне дома

По словам продюсера, он давно не появлялся в эфирах, но все это время посвящал работе. Также с Настей Каменских он занимался волонтерством и помогал людям.

Сейчас Потап вернулся в Украину, чтобы поддержать ее в культурном плане.

"Долгое время был за границей, давал концерты от Польши и до Латинской Америки. Мы с Настей как семья волонтеров сделали очень много. Еще несколько недель назад сумма, которую мы собрали, была 75 миллионов гривен, сейчас же эта цифра приближается к отметке 100 миллионов. Пора вернуться домой и поддерживать Украину в культурном плане. В Украину я вернулся уже давно, выдохнул, ведь у нас был безумный график и снова начал работать в волонтерском направлении", - сказал артист.

&quot;Я пережил паралич лица&quot;: Потап вернулся в Украину и отказался от русского языкаАлександр Потапенко вернулся в Украину (фото: instagram/realpotap)

Певец отметил, что по возвращении домой он решил отказаться от русского языка в своем творчестве.

"Я вычеркнул из своих песен русский язык. Мои новые песни будут писаться на украинском, испанском или английском языках. Если люди попросят, то на концертах я могу спеть что-нибудь из того, что было написано до войны, но в новых песнях никакого русского языка", - сообщил он.

В июле Потапа парализовало

В середине июля артист шокировал поклонников новостью о том, что у него по болезни парализовало половину лица. Сейчас продюсер поделился, почему так произошло.

"У меня был синдром Рамсея-Ханта, с которым недавно боролся Джастин Бибер, то есть из-за нервов у меня парализовало половину лица. Это очень тяжелая штука. За это время я тяжело переболел ковидом и отитом. Но когда я смотрю на воюющих ребят, то думаю: ну какой паралич, о чем вообще можно говорить?" - признался Потап.

Как мы ранее писали, Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста.

А ранее Настя Каменских рассказала, за какие деньги она с Потапом сейчас живет.

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Потап
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