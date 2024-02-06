"Я ничего не понял". Слабослышащие украинцы возмущаются жестовым переводом на Нацотборе

Почему возникли претензии у слабослышащих людей

"Если говорить о том, что это был перевод, который осуществлялся с целью обеспечения безбарьерности для аудитории людей с нарушениями слуха, то отметим: да, это было шоу, которое очень понравилось слышащей аудитории людей, но это не зашло людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком", - заявили в Украинском обществе глухих.

По их словам, на самом деле это не был профессиональный перевод, который мог быть, если бы его осуществляли опытные переводчики жестового языка.

"Об этом уже несколько дней очень много говорят в обществе глухих. Глухие люди говорят просто: "Я ничего не понял", - добавляют в обществе.

Они также отмечают, что "перевод" был на любительском уровне и с преимущественно собственной интерпретацией материала.

"Самое печальное в этой истории то, что, стремясь сделать вроде бы доброе дело, организаторы совсем не учли, комфортно ли будет подан материал для людей, которые не слышат. Поэтому сегодня получаем отзывы разочарования и даже ощущение того, что организаторы оскорбили жестоговорящих людей, предложив им низкосортный вид перевода на жестовом языке", - прокомментировали в обществе.

Представители общества призвали к качественному подходу к обеспечению инклюзивности на национальном уровне.

Добавим, что в этом году впервые на Нацотборе транслировали перевод жестовым языком. За перевод отвечала Ольга Буназов, а за адаптацию песен - Екатерина Заботкина. В соцсетях Екатерина мгновенно стала популярной, ее в шутку даже предлагали отправить на Евровидение как конкурсантку.

"Я сравниваю исполнение песни на жестовом языке с небольшим спектаклем, потому что за 3-4 минуты ты должен передать все: ритм, смысл, акценты в песне, которые коронные фишки добавил артист. Поэтому за это время нужно показать все. И здесь можно себе позволить интерпретировать так, как ты это считаешь целесообразным. Если это игра на гитаре - можно показывать гитару, если барабаны, разные виды бочек - тоже по-разному можно показывать. Здесь дело вкуса и профессионализма исполнителя песни на жестовом языке", - объяснила Заботкина в эфире национального телемарафона.

Также она подчеркнула, что это творческая адаптация песен. А сама она изучала жестовой язык по видеоурокам. И перевод был осуществлен украинским вариантом жестового языка.

Напомним, что это Евровидение состоится 7-11 мая в шведском городе Мальме. Украину на конкурсе представит Alyona Alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".