"Я ничего не чувствую". Что вызывает такое состояние и когда срочно требуется помощь

Чувства и эмоции имеют немаловажное значение для каждого человека. Благодаря им люди научились не просто выживать, но и развиваться. Ведь именно чувства наполняют жизнь смыслом. Чем больше мы чувствуем, тем более наполнена наша жизнь. Однако сейчас многие испытывают душевную пустоту или не могут распознать и выразить свои переживания.

Почему мы доходим от состояния, когда перестаем чувствовать и что с тем можно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на канал "Психологическая поддержка" в Telegram.

Почему мы ничего не чувствуем

Психологи выделяют несколько состояний, когда человек перестает испытывать эмоции. К ним относятся:

Апатия – это состояние временного безразличия, отсутствия сил и мотивации. Человек теряет интерес к хобби и вещам, которые раньше доставляли радость.

Ангедония – мир становится серым: человек не способен получать удовольствие. Еда, общение, хобби, физические упражнения, секс не доставляют радости.

Депрессия – это постоянное подавленное состояние, потеря интереса к жизни. Обычно диагностируется, когда подобное состояние сохраняется дольше двух недель.

Алекситимия – неспособность выразить свои чувства; невозможность найти слова, чтобы выразить свои эмоции.

Почему некоторые люди не умеют обращаться с чувствами

Человек с детства овладевает навыком распознавать и проявлять эмоции снаружи. Проблемы начинаются тогда, когда родители не учат ребенка распознавать чужие эмоции, не дают ребенку понять, что он сам чувствует, начинают навязывать собственное мнение и что ребенок должен испытывать.

Если ребенка воспитывают все контролирующие родители, есть риск, что он будет испытывать только те эмоции, которые ему позволяли. Такой человек становится для себя "цензором", жестко контролирующим эмоции и подавляющим "ненужные". Поэтому человек может стать депрессивным, безразличным или иметь состояния отсутствия чувств.

Самые распространенные состояния

Контроль и избегание. Отрицательные эмоции (злоба, грусть, ревность, зависть) – нам тоже полезны. Но не все умеют с ними справляться, их тяжело принять. Человеку порой комфортнее уйти от тяжелых чувств или взять их под четкий контроль.

Психика включает защиту и им становится интенсивная тревога – именно она оберегает от неприемлемых чувств. Чем больше человек будет противиться, тем сильнее будет тревога.

Угнетенные и вытесненные чувства. Когда отрицательных переживаний становится многовато, что справиться с ними просто нет сил, человек прячет их глубоко внутри или вытесняет.

Человек может хотеть обнаружить злобу, но при этом продолжает оставаться внешне спокойным. Агрессия хоть и хорошо спрятана, но рано или поздно она найдет выход - из-за обесценения, показательной добродетели или скуки. Если не проживать эмоции, а угнетать их, есть риск возникновения невроза.

Изоляция аффекта. Это уменьшение значения чувств, осознание их через разум, а не переживание. В таком состоянии человек говорит о том, что испытывает, но на автомате, без эмоций. Чувства вроде бы есть, но эмоциональной связи с ними нет.

Например, если мальчикам в детстве предписывалось не плакать, то взрослыми они будут избегать печали и тоски. Девочки, которым запрещали проявлять агрессию, будут ее подавлять во взрослом возрасте.

Утрата ориентиров. Чувства нужны для нас, потому что они являются внутренним ориентиром – подсказывают, что с нами происходит. Когда подсказок нет, мы действуем по общепринятом алгоритму – так, как от нас ждут. Человек может быть добрым, заботиться о близких, но при этом не быть вовлеченным эмоционально.

Жизнь таких людей лишена ярких красок. У них нет стремлений, вдохновения. Другие их воспринимают как людей безразличных, однако это безразличие обращено к самому себе.

Что может помочь

Восстановить здоровое проявление эмоций поможет психотерапия. Психотерапевт покажет, как можно переиграть разрушительные эмоции, а также как вполне насладиться положительными. Все это необходимо, чтобы жить полноценной чувственной жизнью.