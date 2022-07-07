Величезна втрата у світі української музики: гурт "Антитіла" повідомив про смерть близького друга

Помер відомий музикант, крутий саунд-продюсер і звукорежисер Дмитро Хомулко. Останні 8 років група "Антитіла" записувала з ним свої пісні й весь колектив сумує про втрату талановитого члена команди.

Про це повідомляється на сторінці групи "Антитіла" в Facebook.

"Велика втрата для нашої команди. Вчора ввечері помер наш друг Дмитро Хомулко або як всі його називали Боб. Боб - музикант, крутий саунд-продюсер, звукорежисер. Останні 8 років саме на студії Дмитра, Bobina records, Антитіла записували свої пісні та відточували звучання композицій", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/antytilaofficial

Останні місяці у Боба були складні. Разом з дружиною їм довелося тікати через російських окупантів з-під Києва. Вони влізли в його будинок, де була професійна апаратура, але вкрали тільки сумки для награбованого в інших будинках.

Він продовжував працювати під час війни, активно співпрацював з музикантами. У нього було багато планів, шукав гранти для нової студії, щоб записувати треки.

"Він любив музику, свою роботу і вірив в українську музику. Він завжди з ентузіазмом показував нові треки, які йому подобалися і розповідав про молодих артистів, які приходили до нього записуватися. Він доклав руку до великої кількості значних альбомів і пісень українських артистів. Він був уважним до всіх, хто приходив в Бобіна Рекордс - підлітків з рок-школи або зірок першого ешелону", - написала Саша Кольцова.

Фото: facebook.com/dmitry.homulko

Як повідомляє група "Антитіла", остання творча робота Боба - це робота над альбомом MLNL для випуску його на вініловій платівці.

"Ця платівка обов'язково вийде. В пам'ять про нашого друга. Вічна пам'ять! Співчуття рідним", - додали музиканти.