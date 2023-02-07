Я здесь родилась, здесь и умру: из Авдеевки эвакуировали мальчика, несмотря на отказ опекуна

Как эвакуировали ребенка

Участковый офицер полиции ОП №1 Покровского РУП Виталий Степутин говорит, что сейчас ситуация очень сложная и даже неконтролируемая. Все потому, что город находится под постоянными обстрелами.

Полицейские говорят, что основная их задача - эвакуировать детей из зоны фактического ведения боевых действий.

Полицейские приехали в старую часть города, куда прилетает больше всего. До позиций врага - около километра.

Там местных уже не удивишь звуками взрывов. Мальчик Саша живет вместе с опекуном. Женщина заявила, что уезжать не хочет. Поэтому полицейские вручили ей документ - решение военной администрации Авдеевки.

Согласно постановлению правительства, принятому летом, за отказ эвакуировать приемных детей с горячих точек воспитателей могут лишить права опеки.

Мальчика эвакуируют в Киевскую область, ведь там его ждет родная тетя.

"А в Киеве прилетать не будет, да? Сейчас везде прилетает!" - кричит женщина.

Почему женщина отказалась уезжать

Когда женщина собирала вещи мальчика, то признала, что в городе даже минута не проходит без стрельбы. Там находится просто опасно.

"Знала, что надо где-то в другом месте прятаться, чтобы меня никто не нашел. Я его не держу насильно! Но я не поеду никуда! Не хочу никуда ехать, я здесь родилась и буду жить. Ну и умру здесь, какая разница? На родине?" - говорит женщина.