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Жена Беднякова нагрубила россиянину в США: детали конфликта

Анастасия Короткая (instagram.com/nastyakorotkaya)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская телеведущая и актриса Анастасия Короткая, которая сейчас живет в Америке с двумя детьми от шоумена Андрея Беднякова, рассказала, что у нее возник конфликт с таксистом-россиянином. Также она рассказала о подругах из России, с которыми давно общается.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

Подруги уехали из России

По словам звезды, ее две близкие подруги - россиянки. Одна из них - политическая беженка, давно уехавшая из России.

Она отметила, что ее подруга в США помогает ей и украинцам, которые вынуждены были уехать из Украины из-за войны.

"Она участвовала в демонстрациях, спонсировала их, имела активную позицию. Им с мужем опасно было оставаться в РФ. Они уехали в Америку, попросили укрытия. Она говорит: "Я не знаю, что с этим паспортом делать. Да, я россиянка, но что я могу сделать?". Она очень нас поддерживает. Эта девушка жена моего друга, он украинец. Им стыдно", - сказала Короткая.

Анастасия Короткая и Слава Демин (скриншот)

Конфликт с россиянином

Также Настя рассказала, что иногда встречает россиян в США, но пытается не идти с ними на контакт.

Однако однажды актриса ехала с таксистом, который был из России. Мужчина хотел с актрисой пойти на контакт, но это привело к конфликту. Она немного поругалась с мужчиной, попросив молча доехать до места назначения.

"Он такой: "А вы откуда?" Я: "Из Украины". Он говорит: "Я ничего не имею против". Я говорю: "Ну и слава богу... Дойдем молча". Он пытался разговаривать, слава богу, что ехать нужно было пять минут. Это была ночь, я бы уже никуда не выскочила из такси. Перед выходом он мне что-то сказал. Это был один случай. Когда мне было очень неприятно, я редко грубо отвечаю, но тут я нагрубила", – эмоционально рассказала актриса.

Андрей Бедняков, Анастасия Короткая и их дочь (instagram.com/nastyakorotkaya)

Ранее мы сообщали, что 20 октября Андрей Бедняков стал отцом во второй раз.

Также Бедняков впервые за долгое время встретился с дочерью и показал трогательное видео.

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Анастасія КороткаАндрей Бедняков