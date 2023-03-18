Жена Беднякова нагрубила россиянину в США: детали конфликта

Подруги уехали из России

По словам звезды, ее две близкие подруги - россиянки. Одна из них - политическая беженка, давно уехавшая из России.

Она отметила, что ее подруга в США помогает ей и украинцам, которые вынуждены были уехать из Украины из-за войны.

"Она участвовала в демонстрациях, спонсировала их, имела активную позицию. Им с мужем опасно было оставаться в РФ. Они уехали в Америку, попросили укрытия. Она говорит: "Я не знаю, что с этим паспортом делать. Да, я россиянка, но что я могу сделать?". Она очень нас поддерживает. Эта девушка жена моего друга, он украинец. Им стыдно", - сказала Короткая.

Анастасия Короткая и Слава Демин (скриншот)

Конфликт с россиянином

Также Настя рассказала, что иногда встречает россиян в США, но пытается не идти с ними на контакт.

Однако однажды актриса ехала с таксистом, который был из России. Мужчина хотел с актрисой пойти на контакт, но это привело к конфликту. Она немного поругалась с мужчиной, попросив молча доехать до места назначения.

"Он такой: "А вы откуда?" Я: "Из Украины". Он говорит: "Я ничего не имею против". Я говорю: "Ну и слава богу... Дойдем молча". Он пытался разговаривать, слава богу, что ехать нужно было пять минут. Это была ночь, я бы уже никуда не выскочила из такси. Перед выходом он мне что-то сказал. Это был один случай. Когда мне было очень неприятно, я редко грубо отвечаю, но тут я нагрубила", – эмоционально рассказала актриса.

Андрей Бедняков, Анастасия Короткая и их дочь (instagram.com/nastyakorotkaya)