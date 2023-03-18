Дружина Бєднякова нагрубила росіянину у США: деталі конфлікту

Подруги виїхали з Росії

За словами зірки, її дві близькі подруги - росіянки. Одна з них - політична біженка, яка давно виїхала з Росії.

Вона зазначила, що її подруга у США допомагає їй і українцям, які змушені були виїхали з України через війну.

"Вона брала участь у демонстраціях, спонсорувала їх, мала активну позицію. Їм з чоловіком небезпечно було залишатися у РФ. Вони поїхали до Америки, попросили укриття. Вона каже: "Я не знаю, що з цим паспортом робити. Так, я росіянка, але що я можу вдіяти?". Вона дуже нас підтримує. Ця дівчина дружина мого друга, він українець. Їм соромно", - сказала Коротка.

Анастасія Коротка і Слава Дьомін (скриншот)

Конфлікт з росіянином

Також Настя розповіла, що вона іноді зустрічає росіян у США, але намагається не йти з ними на контакт.

Однак, якось акторка їхала з таксистом, який був з Росії. Чоловік хотів з акторкою піти на контакт, але це призвело до конфлікту. Вона трохи посварилася з чоловіком, попросивши мовчки доїхати до місця призначення.

"Він такий: "А ви звідки?" Я: "З України". Він каже: "Я нічого не маю проти". Я говорю: "Ну і слава богу... Доїдьмо мовчки". Він намагався розмовляти, дякую богу, що їхати треба було п'ять хвилин. Це була ніч, я вже нікуди не вискочила б з таксі. Перед виходом він мені щось сказав. Це один був такий випадок. Коли мені було дуже неприємно, я рідко грубо відповідаю, але тут я нагрубила", - емоційно розповіла акторка.

Андрій Бєдняков, Анастасія Коротка та їхня донька (instagram.com/nastyakorotkaya)