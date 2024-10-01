"Я не должен подчиняться тому, кто пришел забрать мое": история стилистки в музее "Голоса мирных"

Однажды Ольга вышла в сквер близ салона, где работала, и увидела танк с символикой "Z". На нем сидел русский солдат в шлеме и осматривал город. Именно в тот момент Ольга поняла, что оставаться нельзя.

"У меня материнский инстинкт вышел на первый план и прежде всего я думала о детях. Плюс, надо было думать и о школе - мои дети не пойдут в российскую школу", - рассказывает Ольга Алексея Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Дома Ольга сказала детям сложить в рюкзаки только самое необходимое. Дочери пришлось оставить любимую книгу – она была на украинском языке и это могло прибавить хлопот во время страшной дороги. Сын не смог взять любимый мяч.

"У меня был один большой чемодан с рабочими инструментами. Я сказала детям, что если у меня будет работа, мы выживем... Мы ехали 7 дней. Мои дети бойцы, они привыкли к тому, что мы постоянно куда-то едем и это срочно. К тому же понимали, что если еда закончилась и есть только баранки – хорошо, будем баранки», – вспоминает Ольга.

Отец детей избрал другую сторону и сейчас живет в оккупации. Детям болит его выбор. Ольга же изначально была готова выйти на баррикады, чтобы защитить свою землю.

"Это Украина, и я не должен подчиняться кому-то, кто пришел забрать мое", - подчеркивает она.

Рассказ Ольги и ее детей из первых уст здесь.

История семьи Ольги Иванисовой вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.