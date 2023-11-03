"Я хороший человек, но все в жизни плохо": психолог рассказал, почему так происходит

Часто люди задают себе вопрос - "Я хороший человек, почему у меня все плохо в жизни?" В частности, если вы долгое время находитесь в проблемах, то именно туда и хотите. А именно делаете все, чтобы находиться там постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram .

По словам эксперта, эволюционно сложилось так, что человек стремится удовлетворить свои цели. Однако черная полоса возникла из-за ваших действий или бездействия. Вы и только вы создали эту реальность.

Как быть успешным

Однако часто для того, чтобы стать успешным, человек ничего не делает.

"Если вы сидите в "жопе", вам там уже привычно, спокойно и даже уютно. Возможно, вы чувствуете некий дискомфорт, но уже привыкли к нему", - говорится в сообщении.

Также часто люди просто ноют и перекладывают ответственность за свою жизнь с себя на родителей, государство, жену или мужа.

Психолог говорит, что нужно действовать неудобно, а именно:

нужно напрячься и пересилить лень

куда-то переехать

что-то придумать и с кем-то поговорить или даже попросить

переступить через себя, свои страхи, комплексы и фобии

освоить что-то новое

перестать себя жалеть, ныть

ошибиться, утешаться и продолжить действовать

Следует помнить, что нет места где-то посередине, вы или победитель, или неудачник.

Избавьтесь от привычки не планировать будущего

Следует помнить, что вы живете только один раз, но если делать все правильно, то этого достаточно.

Успешные люди ставят перед собой долгосрочные цели, и они знают, что это всего лишь результат краткосрочных привычек, которые они соблюдают каждый день.

Эти здоровые привычки не должны быть чем-то, что вы вынуждены делать - они должны стать неотъемлемой частью вас.

Осознание того, что именно вы ответственны за все, что будет происходить в вашей жизни, пугает и в то же время восхищает.

Оправдания ограничивают нас в личностном и профессиональном развитии. Распоряжайтесь собственной жизнью. Никто не сделает этого за вас.