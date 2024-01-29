"Я не позволила отдать пути нашего казака Мамая": рассказ историка в музее "Голоса мирных"

В 2001 году она, тогда директор Днепропетровского национального исторического музея, предстала перед выбором, который едва не стоил ей всей карьеры. В Днепр планировался визит путина, и местные чиновники решили сделать ему подарок, имеющий историческую ценность. Но Наталья отказала - и сохранила все картины с казаком Мамаем, уникальное украинское народное творчество.

"Каждая картина - неповторимая, с историей. Нельзя распылять коллекции, которые создавались сотни лет. Почему Эрмитаж так не раздают? Там и наш Куинджи, и наш Репин. Там фальсификация нашей истории и культуры не в крови, а в костном мозге. Мне угрожали, что я буду уволена, что не найду работу", - вспоминает историкиня.

Тогда Наталья отразилась: чиновники побоялись огласки. Сейчас, глядя на то, что делают россияне, она сожалеет, что украинские власти пытались угождать российской верхушке. Ведь с агрессором договориться невозможно.

В страшный день 29 декабря 2023 года она шокированно смотрела везде, где была стена ее квартиры, на горящий напротив роддом Днепра. Была благодарна вселенной за жизнь... и за то, что уцелели ее картины и книги. Ибо для Надежды это самое дорогое из материального, что есть.

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