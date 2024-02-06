"Я жду ребенка, как справиться?" Вот что украинские беременные должны делать во время войны

Беременность - важное событие в жизни женщины, включающей переживания, биологические, психологические и социальные изменения. Это тоже сложный период для психического здоровья, особенно во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Психолог Юлия Джежелий рассказала, что существуют стратегии, помогающие поддерживать психическое здоровье беременных во время войны.
Исследования показывают, что отсутствие социальной поддержки является фактором риска развития психических расстройств в перинатальном периоде.
Подумайте и сформируйте свой круг поддержки. Кто и какую помощь может вам предложить в различных ее аспектах:
Во время беременности разговор, пение и чтение вашему ребенку - отличные способы налаживать взаимную эмоциональную привязанность.
Здоровый сон - основная часть любого плана заботы о психическом здоровье
Это касается всех периодов - до, во время беременности и после родов. Мозг и тело нуждаются в сне для восстановления и надлежащей работы. Сейчас сложно соблюдать режим из-за ночных тревог и угроз, поэтому используйте каждую возможность поспать в любую часть суток.
Здоровый сон - достаточный по количеству и удовлетворительный по качеству, то есть тем, как вы чувствуете себя после. Оптимальной считается продолжительность сна ориентировочно 7-9 часов.
Принять - не равно смириться с ситуацией. Это означает признать, что реальность такова, как есть, и решить, как действовать эффективно учитывая именно такую неприятную реальность.
Напомните себе, что неприятная реальность такова, какова она есть. Ее нельзя изменить. Также обращайте внимание на ощущения в теле, когда думаете, что именно вам нужно принять.
Психолог говорит, что нужно разрешить разочарованию, печали или горю возникнуть внутри вас, почувствовать их, они вскоре уйдут.
Признание и осознание эмоций позволяет пройти мимо и уменьшить свою интенсивность на долгосрочную перспективу.
Поскольку человек придает чрезмерное значение контролю над эмоциями, то может не осознавать своих чувств.
Дайте себе время практиковать осознанность к своим чувствам по следующим ниже:
Уменьшение ожиданий от себя не означает, что вы собираетесь лениться или не заботиться о своем будущем ребенке. Это значит быть более мягкими и дружелюбными с собой.
Каждый имеет важный и ценный опыт, учитывая, что мы прошли и проходим. Несмотря на все трудности и переживания, которые вы можете испытать сейчас, вы двигаетесь в направлении важной ценности - лелеять жизнь.
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