"Я жду ребенка, как справиться?" Вот что украинские беременные должны делать во время войны

Психолог Юлия Джежелий рассказала, что существуют стратегии, помогающие поддерживать психическое здоровье беременных во время войны.

"Обними меня или просто побудь рядом"

Исследования показывают, что отсутствие социальной поддержки является фактором риска развития психических расстройств в перинатальном периоде.

Подумайте и сформируйте свой круг поддержки. Кто и какую помощь может вам предложить в различных ее аспектах:

эмоциональная поддержка - важно иметь близких людей, с которыми можно поговорить о ваших заботах, настроении, переживаниях и будущем ребенке.

социальная сеть поддержки - ищите группы, чаты мам, где вы сможете обсудить переживания с людьми, которые понимают вас

практическая поддержка - важно откровенно обсудить с людьми вокруг, какая поддержка вам нужна

информация поддержка - важно иметь доступ к надежным доказательным источникам информации и знаниям

Связь с ребенком

Во время беременности разговор, пение и чтение вашему ребенку - отличные способы налаживать взаимную эмоциональную привязанность.

Здоровый сон - основная часть любого плана заботы о психическом здоровье

Это касается всех периодов - до, во время беременности и после родов. Мозг и тело нуждаются в сне для восстановления и надлежащей работы. Сейчас сложно соблюдать режим из-за ночных тревог и угроз, поэтому используйте каждую возможность поспать в любую часть суток.

Здоровый сон - достаточный по количеству и удовлетворительный по качеству, то есть тем, как вы чувствуете себя после. Оптимальной считается продолжительность сна ориентировочно 7-9 часов.

Тренируйте навык принятия реальности

Принять - не равно смириться с ситуацией. Это означает признать, что реальность такова, как есть, и решить, как действовать эффективно учитывая именно такую неприятную реальность.

Напомните себе, что неприятная реальность такова, какова она есть. Ее нельзя изменить. Также обращайте внимание на ощущения в теле, когда думаете, что именно вам нужно принять.

Психолог говорит, что нужно разрешить разочарованию, печали или горю возникнуть внутри вас, почувствовать их, они вскоре уйдут.

Практикуйте осознанность к эмоциям

Признание и осознание эмоций позволяет пройти мимо и уменьшить свою интенсивность на долгосрочную перспективу.

Поскольку человек придает чрезмерное значение контролю над эмоциями, то может не осознавать своих чувств.

Дайте себе время практиковать осознанность к своим чувствам по следующим ниже:

обратите внимание на чувства с любопытством и доброжелательностью

позвольте ему быть в теле, расслабьте тело

примите его с вниманием, как наблюдатель

попробуйте воспринять чувство, как волну, которая приходит и идет

Давление на себя может быть токсичным

Уменьшение ожиданий от себя не означает, что вы собираетесь лениться или не заботиться о своем будущем ребенке. Это значит быть более мягкими и дружелюбными с собой.

Каждый имеет важный и ценный опыт, учитывая, что мы прошли и проходим. Несмотря на все трудности и переживания, которые вы можете испытать сейчас, вы двигаетесь в направлении важной ценности - лелеять жизнь.