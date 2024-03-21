"Я была в а*уе". Соня Морозюк рассказала, как восприняла задержание Гринкевича

Украинская художница Соня Морозюк рассказала, как отреагировала на задержание экс-жениха Романа Гринкевича, подозреваемого в участии в коррупционной схеме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью художнице Дмитрию Гордону.
Молодая художница призналась, что задержание отца Романа Гринкевича Игоря было для нее шоком.
Я была у *хуе. Я была удивлена, честно говоря, когда задержали Игоря. У меня был шок. Потому что вы же понимаете, что никто не набирал меня утром и не говорил, что я иду взятку давать. Я была в шоке. Конечно, в доме это никак не обсуждалось, что такое будет происходить, и я была просто в шоке. И когда увидела видео в телеграмм-каналах, я была очень удивлена", - сказала она.
Соня отметила, что к моменту задержания отца экс-жениха они были уже не вместе.
"Мы с ним не были вместе, как пара, мы разошлись до объявления подозрения. Потому что у меня был шок, у нас было разное видение решения проблем, мы потеряли доверие… 8 января была наша последняя встреча", - призналась она.
По словам художницы, она сообщила ему о расставании по телефону в смс-сообщении:
"Я съехала с мамой на свою квартиру. Мы общались по телефону и не виделись. И когда я приняла это тяжелое решение закончить отношения, я хотела, как взрослые люди, встретиться и поговорить, но он не нашел возможность встретиться, и мы разошлись по смс-ках Он написал что-то вроде: "Это твой выбор", - рассказала Морозюк.
Отметим, что в отношениях с Романом Соня было 5 месяцев, два из которых были обручены.
До этого Соня Морозюк рассказала о первом знакомстве с Гринкевичем и его семьей.
Кстати,дочь Гринкевича впервые отреагировала на ситуацию вокруг своей семьи.