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"Я была в а*уе". Соня Морозюк рассказала, как восприняла задержание Гринкевича

Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)
Автор: Людмила Жукова

Украинская художница Соня Морозюк рассказала, как отреагировала на задержание экс-жениха Романа Гринкевича, подозреваемого в участии в коррупционной схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью художнице Дмитрию Гордону.

Разрыв с Романом Гринкевичем

Молодая художница призналась, что задержание отца Романа Гринкевича Игоря было для нее шоком.

Я была у *хуе. Я была удивлена, честно говоря, когда задержали Игоря. У меня был шок. Потому что вы же понимаете, что никто не набирал меня утром и не говорил, что я иду взятку давать. Я была в шоке. Конечно, в доме это никак не обсуждалось, что такое будет происходить, и я была просто в шоке. И когда увидела видео в телеграмм-каналах, я была очень удивлена", - сказала она.

Соня отметила, что к моменту задержания отца экс-жениха они были уже не вместе.

"Мы с ним не были вместе, как пара, мы разошлись до объявления подозрения. Потому что у меня был шок, у нас было разное видение решения проблем, мы потеряли доверие… 8 января была наша последняя встреча", - призналась она.

По словам художницы, она сообщила ему о расставании по телефону в смс-сообщении:

"Я съехала с мамой на свою квартиру. Мы общались по телефону и не виделись. И когда я приняла это тяжелое решение закончить отношения, я хотела, как взрослые люди, встретиться и поговорить, но он не нашел возможность встретиться, и мы разошлись по смс-ках Он написал что-то вроде: "Это твой выбор", - рассказала Морозюк.

Отметим, что в отношениях с Романом Соня было 5 месяцев, два из которых были обручены.

 

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