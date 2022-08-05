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"Я боялася за сина": Маша Фокіна поскаржилася на росіян у Болгарії

Фото: Маша Фокіна розповіла про росіян в Болгарії (instagram com mashafokina)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Маша Фокіна вирушила до Болгарії зі своїм маленьким сином, щоб побути з ним разом на морі. Але їх відпочинок затьмарили росіяни, які теж були на курорті.

Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Деталі історії

Маша з сином приїхали в болгарське місто Равада в готель, де є все для дитячого відпочинку. На другий день перебування там трапилася дуже неприємна ситуація.

"Це був другий день відпочинку, ми були з дитиною біля басейну, коли я почула знайомі ноти – заграла моя пісня "Спалахи", я відчула, що люблять Україну і слухають пісні українських артистів. Наскільки я була розчарована, коли, прийшовши до себе в номер, побачила, що наші двері були обкидані гнилими фруктами", - повідомила Маша.

Двері Фокіної в Болгарії закидали гнилими фруктами (фото: instagram.com/mashafokina)

Після цього інциденту співачка відразу звернулася до працівників готелю. І попросила показати на камерах, хто підніс їй такий "сюрприз".

На ресепшені їй відмовили в допомозі.

"Я відразу ж подзвонила чоловікові, і ми вирішили, що потрібно дзвонити в поліцію, оскільки я відпочиваю з трирічною дитиною одна в чужій країні. Як тільки всі присутні почули, що хочу викликати поліцію, вони сказали, що зроблять це самостійно. Замість поліції приїхали 4 людини "за поняттями" і грубо сказали мені йти в номер, на що я відмовила. У свою чергу, вони взяли мене за руку і провели до ліфта", - розповіла Маша.

Маша Фокіна розповіла про росіян у Болгарії (фото: instagram.com/mashafokina)

Співачка сильно злякалася за свого маленького сина, безпека якого стоїть на першому місці.

"Я переконалася, наскільки злі, бездушні і жорстокі бувають люди, які перед собою не бачать кордонів. Дуже сильно відчувається агресія з боку росіян до українців за кордоном і не тільки. У той час як російська армія вбиває наш народ, росіяни продовжують показувати свою гниль і ненависть до нашого народу з усіх боків", - резюмувала артистка.

Фокіна відпочиває з сином в Болгарії (фото: instagram.com/mashafokina)

Як ми раніше писали, український футболіст присоромив росіянина, але той все одно нічого не зрозумів.

Як ми раніше писали, росіяни масово кинулися до Польщі в пошуках кращого життя.

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Маша Фокина