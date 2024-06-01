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"Я богатый человек". Павел Зибров признался, какая у него пенсия после повышения

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Иванна Пашкевич

Народный артист Украины Павел Зибров озвучил размер своей пенсии после ее повышения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube-канала Анжелики Рудницкой.

Какая пенсия у Павла Зиброва

Так, артист признался, что сейчас сумма его пенсии составляет 8300 гривен.

"У нас пенсии такие убогие. Мы по заграницам поездили, и смотришь, как у них на лайнер, на круизы идут пенсионеры... Я же тоже типа пенсионер. Ну типа. У меня есть уже даже книжечка, что я пенсионер. Начинали с очень смешной суммы. Сейчас уже подняли. Начиналось с 2500, потом четыре с чем-то. Сейчас - 8300", - поделился певец.

Павел говорит, что по сравнению с теми, у кого гораздо меньше пенсия, он - богатый человек.

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Ну, более-менее по сравнению с 2800 по 3 тыс. - то я богатый человек. При том я могу заработать себе концертами или преподавать. Так что, нормально, не плачусь", - сказал Зиброва.

По словам исполнителя, когда-то он думал, что его пенсия как народного артиста будет не менее 50 тысяч гривен.

Но даже если бы так и было, на жизнь ему нужно около 200 тысяч гривен, поэтому он и дальше работал бы.

"Куда сидеть? У меня столько энергии, столько дури еще в голове, что как же сидеть на троне: "Я народный артист", - сказал певец.

 

Напомним, еще в феврале 2024 года Павел говорил, что его пенсия составляет 7,5 тысяч гривен.

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